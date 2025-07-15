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馬斯克組「美國黨」沒人買單？民調曝支持率僅一成多

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
億萬富豪馬斯克宣布成立「美國黨」，但最新民調顯示只有極少數美國民眾考慮加入。圖為馬斯克3月30日在美國威斯康辛州綠灣市舉行的集會上揮手致意。路透
億萬富豪馬斯克宣布成立「美國黨」，但最新民調顯示只有極少數美國民眾考慮加入。圖為馬斯克3月30日在美國威斯康辛州綠灣市舉行的集會上揮手致意。路透

科技億萬富豪馬斯克與美國總統川普鬧翻後，7月初宣布成立「美國黨」，並表示將挑戰現有體制、改變政治。但根據14日公布的YouGov民調，只有極少數美國人表示，會考慮加入馬斯克提議的新政黨。

Axios報導，YouGov的民調顯示，將近一半受訪者（約45%）認為美國需要第三政黨。但整體而言，只有11%的人表示，他們會考慮支持馬斯克提出的第三黨。

報導引述民調指出，儘管共和黨人認為另立第三黨的必要性較低，但他們與獨立選民支持馬斯克所提議「美國黨」的意願，卻是民主黨人的兩倍以上。

民調同時顯示，自從馬斯克與政府效率部（DOGE）及川普政府分道揚鑣後，他在過去一個月內失去了一部分民眾的好感。不過，他的最堅定支持者仍是共和黨人，包括自認屬於「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的共和黨支持者。

相對而言，民主黨人自今年初以來，對馬斯克的觀感普遍不佳，目前對他持正面態度的比例已降至不到10%。

馬斯克 美國黨 民調

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