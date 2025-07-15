他的X貼文牽動美股！這位川普政府高官成交易員追捧的財經網紅

多年來，投資人被美國總統川普的社群媒體貼文牽著鼻子走。如今，市場交易員密切關注一位令人意想不到的官員：聯邦住宅金融監理局（FHFA）的局長普提（Bill Pulte）。

普提在X平台上針對信用評分定價、加密貨幣納入房貸抵押資產，乃至於聯準會主席鮑爾能否保住工作等話題發表評論，屢次引發股市劇烈震盪。他不時發布神秘預告的貼文，曾導致信用評分公司Fair Isaac（FICO）出現五年來最大單日跌幅，並拖累信評機構股票下挫，上周五甚至短暫拉低標普500指數。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克表示，普提的市場影響力「將這位原本默默無聞的政府官員一躍而成商業新聞焦點人物」。

僅管股市上周五回檔幅度不大，但普提在X平台上發文表示對鮑爾考慮辭職的報導「感到鼓舞」後，標普500指數在短短幾分鐘內迅速下跌約0.2%。普提並未提及具體消息來源，目前也沒有任何經核實的相關報導。

普提在網路上引發爭議並非新鮮事：出任現職前，這位自詡為「網路慈善家」的投資人曾多次在X平台掀起口水戰。他並以向粉絲發放現金而聞名。

參議員華倫（Elizabeth Warren）曾在普提的人事聽證會期間，質疑他在X上的活動。華倫指出，普提在2024年總統大選後數日內刪除超過25,000則貼文，僅留下不到250則。

普提現為川普政府高官，發言有了新的份量。5月21日，在他在X上連續發文質疑信用評分的定價邏輯，信用Fair Isaac股價暴跌16%，創2020年3月以來最大單日跌幅，市值蒸發近78億美元。信評機構TransUnion與Equifax的股價也遭牽連。上月，普提在X上表示將「全面審查」信評機構，再度引發股價動盪。

上周，他稱房貸巨擘房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）將允許放款機構採用不同的信評模型以「促進競爭」，Fair Isaac股價再度下挫。

4月，普提在X發文預告「房利美即將有重大消息公布」後，兩房股價暴漲逾14%。大約20分鐘後，他又發文補充，1789 Capital聯合創辦人馬力克（Omeed Malik）將加入房利美董事會，兩房股價漲幅隨即腰斬。

不只普提，川普政府還有多位能在股市掀波瀾的官員。財政部長貝森特、商務部長盧特尼克近幾個月來也多次透過訪談影響股市漲跌。

川普周一在白宮信仰辦公室午餐會上盛讚貝森特「表現出色」，還說：「他上電視就能穩定市場。」