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美國對無人機、多晶矽進口展開調查 為加徵關稅鋪路

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國商務部已經對無人機及相關零組件的進口，展開調查。 路透
美國商務部已經對無人機及相關零組件的進口，展開調查。 路透

美國商務部已經對無人機、無人機零組件、多晶矽等進口到美國的產品啟動調查，為這些產品未來可能被加徵關稅建立基礎。多晶矽是太陽能的關鍵原料。

彭博資訊報導，美國聯邦公報的公告顯示，這項根據貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條所進行的調查，已在本月1日展開，是美國總統針對攸關國安而可能對特定產業加徵關稅的最新行動。

依照貿易擴張法規定，232調查的結果應該要在270天內提出，如果調查結果認定受調查的產品危害國安，川普可以對這些產品徵收關稅。

調查分兩案進行，一案針對無人飛行器系統及相關零組件，另一案調查多晶矽及其衍生商品。

在這之前，川普已經對多個產業的產品依據232條進行調查，例如銅、藥品等，並已根據這法條對鋼鋁進口到美國加徵關稅。這類調查針對的是產業，與對等關稅針對國家是分開來另外處理的。

川普近日陸續發出關稅稅率通知函給貿易夥伴，表示函中所示的稅率8月1日起實施。他周一（14日），美國幾乎還沒開始徵收關稅，光是由較早開徵汽車和鋼鐵關稅，就已經帶進1,880億美元收入。

美國 稅率 川普

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