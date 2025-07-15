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川普要砸700億美元拚AI與電力 美中科技賽進入下一回合

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普將於周二在賓州宣布投入700億美元發展人工智慧與能源產業。歐新社
美國總統川普將於周二在賓州宣布投入700億美元發展人工智慧與能源產業。歐新社

美國總統川普將於周二在賓州宣布投入700億美元發展人工智慧與能源產業，這是白宮加速新興科技發展的最新舉措。

根據不願具名的政府官員透露，川普將在匹茲堡郊外的活動上公布具體計畫。這些投資來自多家企業，將涵蓋新建資料中心、擴建發電設施、升級電網基礎設施，以及AI培訓。

川普將與共和黨籍聯邦參議員麥考密克（David McCormick）一同出席活動。官員表示，預計將有大約60位AI與能源領域的高管出席，包括貝萊德執行長芬克（Larry Fink）、Palantir執行長卡普（Alex Karp）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、埃克森美孚執行長伍茲（Darren Woods），以及雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）。

McCormick的發言人墨菲（Jake Murphy）表示，黑石集團總裁格雷（Jon Gray）將宣布一項價值250億美元的資料中心與能源基礎設施開發計畫，並成立一個擴大發電能力的合資項目，預計每年創造6.000個營建職缺和3,000個永久職位。黑石拒絕置評。

周二宣布的計畫將標誌川普兌現承諾「確保美國AI領導地位」的最新進展。自他開始第二任期以來，已多管齊下，透過吸引私部門投資、推動法規鬆綁、加速項目許可流程等方式推動發展。

今年稍早，川普曾宣布軟銀集團、OpenAI與甲骨文的1,000億美元AI資料中心投資案，並撤銷拜登時代的AI晶片出口限制，作為提振美國創新與放寬盟國取得先進技術的系列措施之一。

川普政府此舉為了維持美國對中國大陸的AI競賽優勢。中國大陸對此一新興科技投入龐大資源，年初深度求索公司突破性的R1模型震撼華爾街，顯示AI開發成本可能大幅降低。

川普與官員也強調滿足另一科技業要務的重要性：確保美國有充足電力可供應AI資料中心的運作。他們認為供電穩定事關國安，是維持美國AI領先地位的關鍵。

根據彭博新能源財經數據，至2035年，資料中心用電將占全美的8.6%，較現今的3.5%增加逾一倍。川普政府主張需擴大燃煤、天然氣與核能發電以避免未來斷電，能源部已動用緊急權限延緩兩座原定退役電廠，並暗示可能進一步干預。

美國 川普

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