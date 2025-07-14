野火肆虐美國大峽谷 近百年歷史小屋遭火吞噬

美國大峽谷國家公園今天表示，迅速蔓延的野火摧毀園內北緣地區一棟歷史悠久的小屋及其他數十棟建物，迫使園方將此區關閉至季末。

美聯社報導，大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）主管基柏爾（Ed Keable）在今天上午的會議中告訴當地居民、員工和其他民眾，大峽谷小屋（Grand Canyon Lodge）遭火焰吞噬。那裡是北緣地區（North Rim）唯一的旅宿選擇。

基柏爾說，除了旅館，旅客服務中心、加油站、污水處理廠、行政大樓及員工宿舍等50至80棟建築也被焚毀。園方表示，此區「大量」歷史性木屋已被摧毀。

目前在北緣及附近地區有兩處野火正在燃燒，分別為「白鼠尾草大火」（White Sage Fire）與「龍布拉沃大火」（Dragon Bravo Fire）。其中，龍布拉沃大火殃及大峽谷小屋和其他建築。

龍布拉沃大火由本月4日的雷擊引發，當地政府最初以「限制和圍堵」策略清除可燃物。一週後，由於高溫、低溼度及強陣風助長火勢，受災範圍迅速蔓延至20平方公里，消防隊改採積極的滅火方式。

所幸迄今未傳出人員傷亡。

亞利桑那州長霍布斯（Katie Hobbs）呼籲，聯邦政府應對國家公園管理局（National Park Service）的應變進行調查。

霍布斯在X平台上發文表示，「他們必須優先採取積極的滅火措施，避免進一步的破壞」，「但是亞利桑那人有權知道，怎麼會讓這場野火肆虐大峽谷國家公園」。

每年有數以百萬計的遊客到訪大峽谷國家公園，比較受歡迎的是南緣地區（South Rim），北緣為季節性開放。園方在聲明中表示，10日因野火撤離遊客後，北緣將關閉至本季結束。

本週末，北緣地區的消防員及峽谷深處的健行者也紛紛撤離。園方表示，污水處理廠燒毀後，他們可能暴露於氯氣中。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），氯氣比空氣重，若吸入大量氯氣，可能造成視力模糊、刺激或呼吸問題。

根據「紐約時報」（The New York Times），位於北緣的大峽谷小屋最初建於1928年，但毀於1932年一場大火，1936至1937年間原地重建時，除保留原版小屋大部分的石灰岩，並增進實用性。

大峽谷小屋經常是遊客看到的第一個地標，小屋位於公路終點旁，特色是斜屋頂、大型黃松木樑及石灰岩外牆。穿越大廳後沿著樓梯往下走，遊客可透過「陽光廳」（Sun Room）的窗戶眺望大峽谷的壯麗景致。