美驅逐移民恐加速 備忘錄稱遣送他國僅6小時前通知

美國川普政府1名高階官員在備忘錄中表示，美國移民官員只要提前6小時通知，即可將移民驅逐至其祖國以外的第三國。從這項備忘錄或可一窺華府將如何加快行動驅逐移民。

路透社報導，美國移民暨海關執法局（Immigrationand Customs Enforcement，ICE）代理局長里昂（ToddLyons）在日期註明為7月9日的備忘錄中表示，ICE通常會在通知當事人將被遣送至所謂的「第三國」後，等待至少24小時才會將其驅逐出境。

然而，備忘錄稱ICE在所謂的「緊急情況下」僅需提前6小時通知，即可將移民遣送至所謂的第三國，前提是當事人有機會與律師交談。

備忘錄指出，移民可被遣送至已承諾不會迫害或刑求他們的國家，「無需進一步程序」。

ICE這項新政策意味川普政府可能會迅速採取行動，將移民遣送至其他國家。

「華盛頓郵報」率先披露ICE的最新備忘錄內容。

根據報導，川普政府上週施壓5個非洲國家官員，要求他們接收來自其他地方的被遣返者。這5國包括賴比瑞亞、塞內加爾、幾內亞比索、茅利塔尼亞和加彭。