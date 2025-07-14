快訊

翻盤有望？日韓最新談判進展曝 川普讚「這國有改變」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「主動出擊」：有大筆獎金入袋

三峽車禍3死12傷！檢認肇事翁具不確定殺人故意 死亡不起訴

8中國留學生涉詐騙千萬美金 美19州逾50名長者受害

中央社／ 台北14日電

美國賓州近日起訴8名分散各州的中國留學生，這些學生專門在網上詐騙老年人，得手金額達千萬美元。8人最高恐面臨20年徒刑。

美國福斯新聞網12日報導，賓州中區（MiddleDistrict of Pennsylvania）聯邦檢察官辦公室11日證實，8名持F-1學生簽證赴美的中國籍留學生涉嫌在多州進行詐騙，受害人超過50人，涉案金額高達1000萬美元。

賓州中區代理聯邦檢察官葛根納斯（John C.Gurganus）表示，8名被告分別來自於賓州、加州、紐約、紐澤西與佛羅里達州，其中兩人就讀於賓州州立大學。

起訴書內容顯示，8名被告自2023年8月至2024年2月期間策畫並針對全美各地老人展開一種「電腦彈出式（pop-up）警報詐騙」手法，也就是透過虛構的彈出式視窗警告被害人電腦或銀行帳戶遭到駭客入侵，再誘導被害人向「支援單位」或「政府組織」通報，待被害人信以為真，就派人假冒聯邦執法人員登門，聲稱要協助保護資產，要求被害人將大筆資金轉入特定帳戶代為保管以詐取巨額現金。

執法單位獲報後調查發現8名被告聯手行騙範圍涵蓋至少19州且多為年長者，聯邦調查局（FBI）與國土安全部旗下國土安全調查局署（HSI）因此介入調查。

報導說，8名被告犯罪事實交由助理聯邦檢察官Sarah R. Lloyd負責起訴，若罪名成立，各人恐面臨最高20年徒刑等刑責。

檢方並公布了8人的姓名及年齡，其中24歲的Yankun Jiang和24歲的Hanlin Yang就讀賓州州立大學、25歲的Chenhao Chen、24歲的Xiaoqing Tu及35歲的Dongjie Lu來自加州、22歲的Lei Bao來自紐約州、31歲的Kuo Zhang來自紐澤西州以及來自佛羅里達州的25歲Jiacheng Zhang。

詐騙 被害人 檢察官

延伸閱讀

網路詐騙老人逾千萬元 8中國留學生被起訴 最高恐判20年

加州聯邦法官裁決 禁止ICE攔查無證移民 白宮批越權

加州山火重建 移民工不敢出門幹活

哥倫比亞大學侵犯民權案 付2億元與川普政府和解

相關新聞

美國街頭驚見「人皮泰迪熊娃娃」！駭人照片曝光 警出動結局逆轉

紐約郵報報導，美國加州街頭驚現一隻宛如用人皮縫製包裹的泰迪熊，引發民眾恐慌與警方介入調查，甚至出動法醫到現場勘驗。這隻造...

川普遇刺滿周年 盟友爆料他有2點變得不一樣了

總統候選人川普去年7月13日在賓州巴特勒造勢時，遭一名槍手從100多公尺外的屋頂開槍，他的右耳因此擦傷，幸無大礙，並於去...

川普遇刺事件促特勤局改造 6人員停職…仍有諸多疑雲未解

川普總統2024年7月13日在賓州巴特勒(Butler)造勢活動上遭遇槍手行刺，迄今已一年。暗殺事件後，特勤局(Secr...

WSJ調查：關稅影響通膨有限 美衰退風險較低 學者樂觀

川普總統發動的關稅戰一波接著一波，但「華爾街日報」調查顯示，經濟學者樂觀看待美國未來經濟成長與就業前景，認為經濟衰退風險...

紐約市新法自動生效 未來10年公廁將翻倍

紐約市2025年度第92號地方法律經市議會表決通過後，於12日起自動生效。該法案與此前生效的兩項法案相互配合，進一步推進...

美生育率下降？美聯社民調：擔心「養不起」

為了搶救美國逐漸下降的出生率，川普政府考慮多種鼓勵生育的措施，但美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。