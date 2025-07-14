8中國留學生涉詐騙千萬美金 美19州逾50名長者受害

美國賓州近日起訴8名分散各州的中國留學生，這些學生專門在網上詐騙老年人，得手金額達千萬美元。8人最高恐面臨20年徒刑。

美國福斯新聞網12日報導，賓州中區（MiddleDistrict of Pennsylvania）聯邦檢察官辦公室11日證實，8名持F-1學生簽證赴美的中國籍留學生涉嫌在多州進行詐騙，受害人超過50人，涉案金額高達1000萬美元。

賓州中區代理聯邦檢察官葛根納斯（John C.Gurganus）表示，8名被告分別來自於賓州、加州、紐約、紐澤西與佛羅里達州，其中兩人就讀於賓州州立大學。

起訴書內容顯示，8名被告自2023年8月至2024年2月期間策畫並針對全美各地老人展開一種「電腦彈出式（pop-up）警報詐騙」手法，也就是透過虛構的彈出式視窗警告被害人電腦或銀行帳戶遭到駭客入侵，再誘導被害人向「支援單位」或「政府組織」通報，待被害人信以為真，就派人假冒聯邦執法人員登門，聲稱要協助保護資產，要求被害人將大筆資金轉入特定帳戶代為保管以詐取巨額現金。

執法單位獲報後調查發現8名被告聯手行騙範圍涵蓋至少19州且多為年長者，聯邦調查局（FBI）與國土安全部旗下國土安全調查局署（HSI）因此介入調查。

報導說，8名被告犯罪事實交由助理聯邦檢察官Sarah R. Lloyd負責起訴，若罪名成立，各人恐面臨最高20年徒刑等刑責。

檢方並公布了8人的姓名及年齡，其中24歲的Yankun Jiang和24歲的Hanlin Yang就讀賓州州立大學、25歲的Chenhao Chen、24歲的Xiaoqing Tu及35歲的Dongjie Lu來自加州、22歲的Lei Bao來自紐約州、31歲的Kuo Zhang來自紐澤西州以及來自佛羅里達州的25歲Jiacheng Zhang。