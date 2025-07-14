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對美打「友善牌」踢鐵板！換來川普關稅大刀威脅 墨西哥難掩失落

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
墨西哥總統薛恩鮑姆。歐新社
墨西哥總統薛恩鮑姆。歐新社

墨西哥官員對美國總統川普突然揚言加徵關稅的舉動感到措手不及。在此之前，他們頻繁走訪華府，會晤川普的高層幕僚，試圖說服美方，墨西哥在打擊毒品走私方面已有明顯成效。

過去數月，美方官員對墨西哥在邊境與安全議題上的合作配合不吝讚譽。國務卿魯比歐表示「回應非常積極」，財政部長貝森特形容雙方關係出現「正向動能」。

然而，川普上周六致函墨西哥時卻痛批「墨西哥的努力還不夠，仍未阻止販毒集團」，在信裡威脅將對墨西哥商品課徵30%關稅。

對此，墨西哥總統薛恩鮑姆呼籲國人「保持冷靜」，但據知情人士，參與對美談判的墨方代表普遍有挫敗感，他們釋出的善意如今看來徒勞無功。

知情人士表示，墨方正設法說服川普，美墨經濟具互補性，且墨西哥願以空前規模打擊販毒集團。

根據彭博經濟研究，川普雖威脅對墨西哥課徵30%關稅，但只要商品符合美墨加三方貿易協議（USMCA）規定，就可以獲得豁免，因此，實際影響預料不會比現行25%關稅高太多。以5月為例，美國自墨西哥進口的產品有近83%因符合協定而免於課稅。

川普提出的30%稅率，其實比他對加拿大宣布的35%要溫和。加國對川普採取強硬態度，墨國則始終保持友好。

部分美國官員持續向墨西哥釋出善意。美國駐墨西哥大使強森（Ronald Johnson）周六在墨西哥市出席政商媒體名流雲集的晚宴時表示，薛恩鮑姆與川普關係良好，兩國理當最容易建立夥伴關係。他說：「美國優先不等於美國獨行。我此刻張開雙臂站在墨西哥土地上，傳達對墨國主權的真誠尊重。」

近來美國對鋼鋁加徵特定關稅，銅的關稅也即將上路，促使墨西哥加緊向川普政府爭取更公平協議，以穩住其作為美國最大貿易夥伴的地位。墨方先前透過談判，成功將汽車關稅限縮於「非美製造部件」，已為部分出口產業築起防線。

美國 川普 墨西哥

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