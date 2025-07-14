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川普二度赴英國是訪問 白金漢宮：9月17日起3天

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

英國白金漢宮今天宣布，美國總統川普將於9月17至19日訪英進行第二次國是訪問，英王與王后並將在溫莎城堡接待川普夫婦。

綜合法新社和路透社報導，白金漢宮透過聲明表示，國王查爾斯三世（King Charles III）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）將在溫莎城堡（Windsor Castle）接待川普和梅蘭妮亞（Melania Trump），並說更多細節將於適當時間公布。

川普這次是2月在華府會見英相施凱爾（KeirStarmer）時，經施凱爾轉交收到查爾斯三世的邀請函。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不久前也剛前往倫敦進行國是訪問，期間曾在英國國會發表演說。然而，川普此行適逢國會休會，因此並沒有排定前往下議院（House of Commons）演說的行程。

川普將成為近代史上第一位獲英國君主兩度國是訪問接待的民選政治領袖。

川普2019年6月第一個總統任期期間，獲查爾斯三世的母親、2022年逝世的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）邀請，首度在英進行國是訪問。

川普過去出訪英國時曾招致大規模抗議行動。川普2018年訪英時，警方花費超過1400萬英鎊（約新台幣5.5億元）的經費，在全國各地部署1萬名警力。

根據民調數據，多數英國人對川普持負面觀感。

英國女王 查爾斯三世 川普

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