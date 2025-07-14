歐巴馬也沒這禮遇！川普9月二度赴英國是訪問 創美國總統首例

美聯社報導，美國總統川普預計9月17日至19日出訪英國，展開國是訪問，成為美國史上首位獲邀二度赴英國是訪問的總統。白金漢宮13日證實，屆時英國國王查理三世與卡蜜拉王后將在溫莎堡接待川普及第一夫人梅蘭妮亞。

美聯社報導指出，美國史上從未有總統獲邀進行第二次國是訪問，這次是由英國首相施凱爾2月前往白宮時，親手向川普遞出邀請，當時川普直呼「這是莫大榮耀」、「這實在太特別了」。

川普第一任內在2019年首度出訪英國，受到已故英國女王伊莉莎白二世盛情款待，享受國是訪問的隆重排場。

根據美聯社，依過往慣例，對於曾進行過國是訪問、且進入第二任期的美國總統到訪，英國通常僅安排在溫莎堡與英王共進茶敘或午餐，例如美國前總統布希與歐巴馬就是如此。

國是訪問是各國元首間的禮節會晤，旨在盟邦之間表達友好，或在某些情況下為改善雙邊關係鋪路。雖然由國王正式發出邀請，但其實是根據民選政府的建議行事。

根據英國廣播公司（BBC），川普此行由於安全考量，可能不會包含對外公開活動，也不清楚是否會赴英國國會發表演說，這通常是國是訪問的一環。

此次訪問被視為施凱爾試圖與川普保持密切關係，以減輕川普某些政策對英國的衝擊。兩人關係似乎融洽，也因此英國未像其他國家一樣面臨美方祭出的高額關稅，更是首個與美方談成貿易協議的國家。

不過，川普、施凱爾與查理三世料將遭遇各自壓力。

根據川普上次訪英經驗，此行可能不會受到所有人歡迎。上次川普訪問期間，倫敦街頭出現民眾抗議。

施凱爾所屬的工黨議員也有所質疑，認為川普支持以色列對加薩的戰爭，並對加拿大與格陵蘭的主權構成威脅，是否應該給予川普如此待遇有待商榷。

至於查理三世也可能面臨挑戰，作為大英國協王國國王，查理三世也是加拿大國家元首，而川普曾明言加拿大應成為美國第51州。

對各國元首而言，英國國是訪問具有特殊吸引力，因其包含完整的皇室儀典，如閱兵儀式、馬車巡遊與由英國國王主持的盛大國宴。