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川普再催Fed主席鮑爾辭職下台！總部翻修案恐成下手藉口

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普周日再催職準會主席鮑爾辭職下台，說那會是「一樁好事」。路透
川普周日再催職準會主席鮑爾辭職下台，說那會是「一樁好事」。路透

川普周日再度呼籲鮑爾下台。他在安德魯斯聯合基地對記者發表談話時說，鮑爾辭職將是「一椿好事」，他把鮑爾喚做「寶寶」（Baby），說他如果曾經誤導國會，就該辭職。而美國國家經濟委員會主任哈塞特周日受訪表示，川普政府「正在研究」是否有權在任期屆滿前解職聯準會（Fed）主席鮑爾。

哈塞特在美國廣播公司（ABC）新聞節目《本周》（This Week）談及美國總統川普能否提前撤換鮑爾時說：「如果存在正當理由，川普確實有這個權力。」

川普政府近日再度升高對鮑爾的批評，矛頭尤其對準聯準會耗資25億美元的總部大樓翻修工程。哈塞特指出，該項目已超支7億美元。

不過，聯準會的整修經費並不來自納稅人，而是由其持有的證券所產生的利息收益，以及向銀行收取的費用支應。

白宮管理預算局局長沃特上周指控鮑爾對翻修一事的管理嚴重失當，並呼籲對此案展開調查。沃特的發言顯示，川普政府可能正在為解雇鮑爾鋪路，在其任期結束之前尋找出撤職理由。此舉被外界視為川普政府尋求提前撤換鮑爾、鋪陳法律與政治正當性的前奏。

哈賽特周日表示，這些問題的回覆將影響川普政府後續行動。他說：「我認為，總統是否決定推進此事，很大程度上取決於聯準會對這些問題的答覆。」

聯準會則在上周默默更新官網的常見問答頁面，針對沃特部分質疑做出反駁與澄清。其中一項明確回應：「這項工程並未新增任何貴賓用餐室。」

川普近幾周透露，他的心中已有幾位人選，可接替明年5月任期屆滿的鮑爾。

根據媒體報導，哈塞特是呼聲最高的接替人選之一。另一潛在人選是前聯準會理事華許。華許周日現身福斯新聞節目《Maria早晨》，似在低調爭取該職。他痛批整修工程「令人震驚」，並表示，「聯準會已經迷失方向，無論是在監管還是貨幣政策方面，花大錢蓋豪華大樓的行為只是又一體現。」

鮑爾 聯準會 川普

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