快訊

肺癌篩檢有結節 不少人「白挨刀」

川普削弱NASA引憂慮、中歐加速布局 太空為何成全球各國爭搶戰場？

亞洲成關稅刀下首波祭旗 台灣讓利仍難逃川普雙重壓力

白宮官員：鮑爾若不當管理聯準會 川普有權撤換

中央社／ 紐約13日專電

白宮官員近期以聯準會大樓改建案大幅超支為由，升高要求聯準會主席鮑爾下台的攻勢。最有可能接班的白宮國家經濟會議主席哈塞特今天說，如果有理據，總統川普當然可以開除鮑爾。

白宮管理及預算局（Office of Management andBudget）局長伏特（Russell Vought）11日在財經頻道CNBC，公開指控聯邦準備理事會（Fed）高達25億美元的總部大樓改建計畫涉及浮濫，主席鮑爾（JeromePowell）有濫用公帑嫌疑，再度升高川普（DonaldTrump）亟欲更換鮑爾的可能。

媒體報導，最有可能接任聯準會主席的哈塞特（Kevin Hassett）在美國廣播公司（ABC）週日論壇節目「本週」（This Week）表示，川普是否決定進行調查，得視聯準會如何回應伏特的提問。

他強調，問題關鍵是這是華盛頓特區史上最昂貴的改建案，總價達25億美元（約新台幣730億元），超支7億美元；客觀來看超支金額與華府史上第2大的聯邦調查局改建案相同，聯準會必須解釋。

哈塞特說，事件涉及聯準會核心法規，1913年美國設立聯準會，當時還是金本位，難以想像選出來的聯準會如今可以印鈔揮霍。

至於川普是否有權開除鮑爾？哈塞特簡短說：「如果有理據，當然可以。」

CNBC報導，聯準會透過證券孳息與銀行規費自籌預算，無須動用稅金。伏特指控鮑爾不當管理，將對聯準會華府總部改建案發起調查。

鮑爾堅持聯準會為獨立機構，無須因政治改變利率政策；川普雖明言無意撤換鮑爾，但不斷攻擊聯準會不配合經濟發展降息。白宮幕僚近期增加抨擊鮑爾力度，伏特的指控可能是為撤換鮑爾尋找法律根據。

華爾街日報（The Wall Street Journal）曾報導，哈塞特是下任聯準會主席重要人選，為此已與川普兩度會晤。

鮑爾 聯準會 川普

延伸閱讀

【專家之眼】川普出老千 歐盟加拿大貿易談判只得低頭

美國會公布川普遇刺調查：特勤局「不可原諒」失靈

反抗川普 Fed冷回翻修爭議 更新官網FAQ頁面

川普耐心耗盡 市場三憂慮

相關新聞

歐巴馬也沒這禮遇！川普9月二度赴英國是訪問 創美國總統首例

美聯社報導，美國總統川普預計9月17日至19日出訪英國，展開國是訪問，成為美國史上首位獲邀二度赴英國是訪問的總統。白金漢...

川普再催Fed主席鮑爾辭職下台！總部翻修案恐成下手藉口

川普周日再度呼籲鮑爾下台。他在安德魯斯聯合基地對記者發表談話時說，鮑爾辭職將是「一椿好事」，他把鮑爾喚做「寶寶」（Bab...

美國會公布川普遇刺調查：特勤局「不可原諒」失靈

美國國會今天公布針對總統川普一年前於選戰期間遭到暗殺未遂事件所作調查，內容批評特勤局的行動和反應「不可原諒」，並且要求採...

被疑涉淫魔案 川普要支持者「別管了」

美國總統川普十二日向基本盤支持者喊話，盼他們別再為已故臭名昭彰性犯罪富商艾普斯坦案攻擊政府。艾普斯坦案已成陰謀論者的執念...

川普遇刺滿一年 盟友眼中他變感恩

美國總統川普去年七月十三日在賓州巴特勒造勢時，遭一名槍手從一百多公尺外的屋頂開槍，他的右耳因此擦傷，幸無大礙，並於去年十...

不再擅長交易撮合？重返白宮後美國談成協議屈指可數 川普「招牌」恐失色

美國總統川普重返白宮後旋即推動他重塑美國與全球貿易格局的長期願景，包括關稅威脅。不過，美國與他國迄今達成的貿易協議屈指可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。