白宮官員：鮑爾若不當管理聯準會 川普有權撤換

白宮官員近期以聯準會大樓改建案大幅超支為由，升高要求聯準會主席鮑爾下台的攻勢。最有可能接班的白宮國家經濟會議主席哈塞特今天說，如果有理據，總統川普當然可以開除鮑爾。

白宮管理及預算局（Office of Management andBudget）局長伏特（Russell Vought）11日在財經頻道CNBC，公開指控聯邦準備理事會（Fed）高達25億美元的總部大樓改建計畫涉及浮濫，主席鮑爾（JeromePowell）有濫用公帑嫌疑，再度升高川普（DonaldTrump）亟欲更換鮑爾的可能。

媒體報導，最有可能接任聯準會主席的哈塞特（Kevin Hassett）在美國廣播公司（ABC）週日論壇節目「本週」（This Week）表示，川普是否決定進行調查，得視聯準會如何回應伏特的提問。

他強調，問題關鍵是這是華盛頓特區史上最昂貴的改建案，總價達25億美元（約新台幣730億元），超支7億美元；客觀來看超支金額與華府史上第2大的聯邦調查局改建案相同，聯準會必須解釋。

哈塞特說，事件涉及聯準會核心法規，1913年美國設立聯準會，當時還是金本位，難以想像選出來的聯準會如今可以印鈔揮霍。

至於川普是否有權開除鮑爾？哈塞特簡短說：「如果有理據，當然可以。」

CNBC報導，聯準會透過證券孳息與銀行規費自籌預算，無須動用稅金。伏特指控鮑爾不當管理，將對聯準會華府總部改建案發起調查。

鮑爾堅持聯準會為獨立機構，無須因政治改變利率政策；川普雖明言無意撤換鮑爾，但不斷攻擊聯準會不配合經濟發展降息。白宮幕僚近期增加抨擊鮑爾力度，伏特的指控可能是為撤換鮑爾尋找法律根據。

華爾街日報（The Wall Street Journal）曾報導，哈塞特是下任聯準會主席重要人選，為此已與川普兩度會晤。