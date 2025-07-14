美肯塔基州槍擊2死 槍手遭警擊斃
美國肯塔基州當局表示，一名公路巡警執行攔檢期間遭到一名槍手槍擊而受傷，槍手後來逃到一間教堂濫射，造成兩名婦女喪生。槍手已遭警擊斃。
路透社報導，列星頓（Lexington）警察局長韋瑟斯（Lawrence Weathers）下午在記者會中表示，兩名婦女在列星頓的里契蒙路浸信會教堂（Richmond RoadBaptist Church）喪生，現場還有另外兩名男性受傷，其中一人情況危急。
當局沒有公布嫌犯姓名或年齡。
韋瑟斯表示，嫌犯於上午11時30分左右在費耶特郡（Fayette County）藍草機場（Blue Grass Airport）附近遭到該名公路巡警攔下後開槍。公路巡警已被送到附近醫院救治，情況穩定。
嫌犯在距離機場約16公里處劫持一部車，逃到里契蒙路浸信會教堂後對裡頭的人們開火。槍手後來被循車追人的警方擊斃。
韋瑟斯沒有提供槍擊動機，表示有跡象顯示，教堂裡可能有嫌犯認識的人。
他表示，列星頓警察局將展開調查。
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