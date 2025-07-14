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美國會公布川普遇刺調查：特勤局「不可原諒」失靈

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國參院國土安全暨政府事務委員會主席保羅（Rand Paul）。 美聯社
美國參院國土安全暨政府事務委員會主席保羅（Rand Paul）。 美聯社

美國國會今天公布針對總統川普一年前於選戰期間遭到暗殺未遂事件所作調查，內容批評特勤局的行動和反應「不可原諒」，並且要求採取更嚴厲的違紀處分。

法新社報導，時為共和黨籍總統候選人的川普去年7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）選舉造勢時，遭到一名槍手開槍刺殺，子彈擦過他的耳朵。

除了川普之外，活動現場有一名民眾遭槍擊身亡，另有兩人受傷。20歲槍手庫克斯（Thomas Crooks）遭到政府狙擊手擊斃。

聯邦參議院國土安全暨政府事務委員會（U.S. Senate Homeland Security and Governmental Affairs committee）在今天公布的報告中指出：「發生的事情不可原諒，針對這些失靈所作的懲處迄今並未將事情的嚴重性反映出來。」

槍手動機依舊不明，報告沒有就此提出新的說明，並指責特勤局（Secret Service）出現「一連串可以預防的失誤，差點導致川普總統丟掉性命」。

參院國土安全暨政府事務委員會主席保羅（Rand Paul）指出：「美國特勤局未能根據可靠情報採取行動、未能協調當地執法機構…儘管發生那些失靈，沒有人遭到開除。」

「那是官僚主義淡漠導致各層級安全措施全部失靈、缺乏明確規程、對直接威脅拒不行動的體現。」

他強調：「我們必須追究個人的責任，確保落實充分改革，以確保這種情況不再發生。」

美國 川普

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