川普預告14日發表對俄重大聲明 北約秘書長將訪華府

北大西洋公約組織今天發布新聞稿指出，秘書長呂特明、後天將訪問華府，會見美國總統川普、國務卿盧比歐（MarcoRubio）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。

路透社報導，新聞稿沒有提到呂特（Mark Rutte）訪問華府的原因。不過川普近日接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談時曾透露，美國願意透過北約組織（NATO）支援烏克蘭武器，並表示他明天將會發表「重大聲明」。

截至目前川普政府交付烏克蘭的武器都是前總統拜登政府時期所批准。拜登政府一直堅定支持基輔。