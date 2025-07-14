川普預告14日發表對俄重大聲明 北約秘書長將訪華府

中央社／ 布魯塞爾13日綜合外電報導

北大西洋公約組織今天發布新聞稿指出，秘書長呂特明、後天將訪問華府，會見美國總統川普、國務卿盧比歐（MarcoRubio）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。

路透社報導，新聞稿沒有提到呂特（Mark Rutte）訪問華府的原因。不過川普近日接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談時曾透露，美國願意透過北約組織（NATO）支援烏克蘭武器，並表示他明天將會發表「重大聲明」。

截至目前川普政府交付烏克蘭的武器都是前總統拜登政府時期所批准。拜登政府一直堅定支持基輔。

拜登 川普

延伸閱讀

川普遇刺滿一年 盟友眼中他變感恩

只是策略？談川普對歐盟新關稅 專家：對參與談判的人來說是一記耳光

不再擅長交易撮合？重返白宮後美國談成協議屈指可數 川普「招牌」恐失色

子彈呼嘯而過右耳慘濺血！川普遇槍擊周年 盟友談他心境轉變：變得更感恩

相關新聞

川普遇刺滿一年 盟友眼中他變感恩

美國總統川普去年七月十三日在賓州巴特勒造勢時，遭一名槍手從一百多公尺外的屋頂開槍，他的右耳因此擦傷，幸無大礙，並於去年十...

被疑涉淫魔案 川普要支持者「別管了」

美國總統川普十二日向基本盤支持者喊話，盼他們別再為已故臭名昭彰性犯罪富商艾普斯坦案攻擊政府。艾普斯坦案已成陰謀論者的執念...

不再擅長交易撮合？重返白宮後美國談成協議屈指可數 川普「招牌」恐失色

美國總統川普重返白宮後旋即推動他重塑美國與全球貿易格局的長期願景，包括關稅威脅。不過，美國與他國迄今達成的貿易協議屈指可...

基本盤似因艾普斯坦案動搖 川普喊話盼滅火

美國總統川普今天向基本盤支持者喊話，盼他們別再為已故臭名昭彰性犯罪富商艾普斯坦案而攻擊政府。艾普斯坦案已成陰謀論者的執念...

紐約州長霍楚致函川普 籲授權各州打擊無人機權力

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)本周致函總統川普(Donald Trump)，呼籲聯邦政府盡速賦予紐約州更大的權...

網路詐騙老人逾千萬元 8中國留學生被起訴 最高恐判20年

賓州中區(Middle District of Pennsylvania)聯邦檢察官辦公室11日證實，八名持F-1學生簽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。