被疑涉淫魔案 川普要支持者「別管了」

美國總統川普十二日向基本盤支持者喊話，盼他們別再為已故臭名昭彰性犯罪富商艾普斯坦案攻擊政府。艾普斯坦案已成陰謀論者的執念，認為案情被掩蓋。

綜合法新社與Politico報導，川普與司法部長邦迪、聯邦調查局（ＦＢＩ）正副局長巴特爾和邦奇諾等人，選前都熱衷於散播關於艾普斯坦案的陰謀論，答應要公開傳聞中的「客戶名單」。

艾普斯坦二○一九年被依媒介未成年人賣淫遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡，但疑雲始終未歇。有些人相信艾普斯坦手中握有一份名單，用來訛詐曾接受他媒介買春的權貴名流，並深信艾普斯坦遭到滅口。

然而上周稍早司法部與ＦＢＩ一份聲明，稱艾普斯坦的確是自殺身亡且不存在外界謠傳的客戶名單、不會再公布更多相關調查訊息後，讓話題再次引爆。

讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ）運動的許多人堅信，所謂「深層政府」刻意不讓艾普斯坦案的權貴曝光。特斯拉執行長馬斯克六月與川普鬧翻，便發文宣稱「川普就在艾普斯坦檔案裡，這就是檔案一直未能公開的真相」，讓外界嘩然，但馬斯克後來主動刪除該文。

眼見基本盤起火，川普跳出來為部屬辯護。他十二日在真實社群發文稱：「弟兄姐妹們是怎回事，竟全都在圍剿司法部長邦迪，可她做得很棒啊！大家都是同一陣營ＭＡＧＡ，我不喜歡現在發生的事。」

川普暗示「艾普斯坦文件」是民主黨操弄的騙局，並語帶惱火地告誡支持者「別再把精力浪費在艾普斯坦這種沒人關心的事情上」。