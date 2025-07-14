川普遇刺滿一年 盟友眼中他變感恩

美國總統川普去年七月十三日在賓州巴特勒造勢時，遭一名槍手從一百多公尺外的屋頂開槍，他的右耳因此擦傷，幸無大礙，並於去年十一月當選。川普遇刺如今已滿周年，他的盟友和顧問們表示，這件事某種程度上改變了川普，並說川普變得更細心、更感恩。

美聯社報導，川普多次在公開場合表示，相信自己是被上帝拯救，而上帝救他的原因就是要讓他拯救美國。這讓他更專注於實現自己的長遠目標。

南卡羅萊納州聯邦參議員葛理漢是川普的長期盟友。川普當時遇刺後，他和川普保持密切聯絡。葛理漢表示：「我認為這件事一直縈繞在川普的心中。你知道的，他仍是那樣粗獷不羈的男人，並沒有成為禪宗佛教徒。但我認為，他變得更有感恩之心，對自己的朋友更加體貼。」

川普上月在白宮記者會也承認，那起槍擊事件對自己的身體造成持續性的影響。他指著自己的耳朵，說「我偶爾會感到心跳加速。但你們知道嗎，這沒關係的，這是個危險的行業。我所做的工作很危險」。

很多熬過創傷事件的人，都會把那段經歷摒除在記憶之外，川普反而把自己遇刺一事的紀念品帶在身邊；在白宮及他的多個高球俱樂部，他布置藝術作品，描繪那個槍擊瞬間。當時他站起來，往空中振臂握拳，高喊「戰鬥！」

川普十一日告訴福斯新聞網：「我真的被拯救了。我欠太多了，而我認為、也希望，我被拯救的原因是要我去拯救我們的國家。」