子彈呼嘯而過右耳慘濺血！川普遇槍擊周年 盟友談他心境轉變：變得更感恩

川普去年7月13日在賓州巴特勒造勢時，遭一名槍手從100多公尺外的屋頂開槍，他的右耳因此擦傷，幸無大礙。川普則在去年11月當選美國總統。川普遇刺如今已滿周年，他的盟友和顧問們表示，這件事某種程度上改變了川普，並說川普變得更細心、更感恩。

美聯社報導，川普多次在公開場合表示，相信自己是被上帝拯救，而上帝救他的原因就是要讓他拯救美國。這讓他更專注於實現自己的長遠目標。

南卡羅萊納州聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）是川普的長期盟友。川普當時遇刺後，他和川普保持密切聯絡，並在川普於賓州一間醫院接受治療後，當晚在紐澤西州與川普團聚。

葛理漢表示：「我認為這件事一直縈繞在川普的心中。你知道的，他仍是那樣粗獷不羈的男人，並沒有成為禪宗佛教徒。但我認為，我會這麼說，他變得更有感恩之心，對自己的朋友更加體貼。」

葛理漢還補充：「川普沒死簡直是個奇蹟。他也因此深信自己獲得第二人生。」

川普上月在白宮記者會也承認那起槍擊事件對自己的身體造成持續性的影響。他指著自己的耳朵，說「我偶爾會感到心跳加速。但你們知道嗎，這沒關係的，這是個危險的行業。我所做的工作很危險」。

白宮幕僚長威爾斯在上周發布的一個播客（podcast）訪談中表示，川普相信自己能逃過槍擊是有原因的。她告訴播客節目「Pod Force One」：「我會說，我認為他相信自己被拯救。真的。而且他以前即使有這種想法，我認為他也不會承認，但現在他會承認。」

威爾斯說，川普說出「那些例行公事的話，如每位總統都會說的『天佑美國』」時，這對他而言變得更深刻，更具個人意義。她也表示：「我認為，這起事件讓美國民眾看到川普那天的表現宛若戰士，儘管那起事件本身極為可怕和悲慘，但也讓人們看見了他的性格。這很有幫助。」

川普11日告訴福斯新聞網：「你知道的，我有義務做好我的工作，我是這麼覺得，因為我真的被拯救了。我欠太多了，而我認為—我希望—我被拯救的理由是要我去拯救我們的國家。」