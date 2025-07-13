台美太空飛航2.5小時！美洽台發展太空港無適合場站

美國德州休士頓作為全球太空產業重鎮，不僅有休士頓太空中心，休士頓埃靈頓機場更轉型將成為商業太空港（Spacepor），規畫未來利用太空飛行器，縮短傳統航空器飛行時間，發展「對點飛行」商業模式，以休士頓飛往台灣航程為例，有機會從16小時縮短至2.5小時。休士頓旅遊局透露，美國今年已與台灣科技部門及AIT接洽，可惜台灣尚無適合場站可加入。

休士頓目前有3個機場，包含最早建置的埃靈頓機場（EFD）最初用於軍事訓練基地，另外2個商用機場分別為威廉霍比機場（HOU）、喬治布希洲際機場（IAH）。隨全球商業太空產業蓬勃發展，休士頓決定在埃靈頓機場的基礎上，建立一個商業太空港（Spaceport）。

截至2024年止，全球有逾30座運作中的太空港，其中美國擁有至少13座，數量最多，其他主要國家包含日本、中國、俄羅斯等，另有10多個新的太空港正在建設或將於2030年前完工。

根據休士頓旅遊局（Houston First）指出，Spaceport計畫是利用太空船搭載另一個飛行器，從地面起飛達一定高度時，讓飛行器脫離太空船，並垂直穿出大氣層，在太空調整角度對準目的地，以自由落體方式衝進大氣層，並於安全距離發動引擎，最終落地跑道，以休士頓與台灣距離來說，航程將從16小時縮短為2.5小時。

而這項計畫與太空梭最大差別在於，太空梭利用火箭升空後，一節一節脫落後，就無法再重複利用，不符合商業成本及運轉。

由於地球噴射氣流是由西往東，傳統飛行器在回程航班普遍會需要較長時間，但太空飛行器受氣流影響較小，能減少類似問題，但休士頓旅遊局也強調，Spaceport計畫由NASA主導，其最終目的為商業使用，目前將飛行器送到太空的技術沒問題，但若要達到載人目的，仍需解決人體抗力問題，初期可能先以空機實驗、載貨為優先。

休士頓旅遊局表示，2個飛行器同時升空及降落具有一定重量，起降場站需有一定乘載力及跑道長度，且未來載具飛到太空，也需符合需求的航管環境。

目前全世界已有10多座場站獲認證，亞洲地區日本已獲認證，而休士頓旅遊局今年曾與台灣科技部（即現國科會）休士頓駐處人員及AIT洽談過此構想，也都得到想進一步認識、了解的回應，但可惜台灣目前尚未有適合場站可加入。

休士頓相關人員分析，台灣在美國科技發展扮演重要角色，甚至希望參與研發過程，地理位置也處於亞洲優勢，是很好參與的機會，太空飛行器是未來趨勢，若執行實驗試飛，台灣沒有適合場站就會輸在起跑線。