基本盤似因艾普斯坦案動搖 川普喊話盼滅火

美國總統川普今天向基本盤支持者喊話，盼他們別再為已故臭名昭彰性犯罪富商艾普斯坦案而攻擊政府。艾普斯坦案已成陰謀論者的執念，認為案情被掩蓋。

綜合法新社與政治新聞網Politico報導，川普與包含已當上司法部長的邦迪（Pam Bondi）、聯邦調查局（FBI）正副局長的巴特爾（Kash Patel）和邦奇諾（Dan Bongino）等盟友，過去都熱衷於散播關於艾普斯坦案的陰謀論，尤其是2024年總統大選前。

川普等人先前誓言要揭露隱藏於艾普斯坦之死與相關案件背後的真相，並答應要公開傳聞中的「客戶名單」。艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年被依媒介未成年人賣淫遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。這位與各國政商權貴過從甚密的億萬富豪避險基金經理人的疑雲始終未歇。

有些人相信艾普斯坦（Jeffrey Epstein）手中握有一份名單，用來訛詐曾接受他媒介買春的權貴名流，並深信艾普斯坦之死是遭滅口。

但川普等人就任後一切都開始變調。這週稍早司法部與FBI一份聲明，稱艾普斯坦的確是自殺身亡且不存在外界謠傳的客戶名單、不會再公布更多相關調查訊息後，讓話題再次引爆。

讓美國再次偉大（MAGA）運動的許多人長期以來堅信，所謂「深層政府」（Deep State）刻意不讓艾普斯坦案的權貴曝光。因此調查結果讓支持川普多年的極右翼難以接受，紛紛痛批邦迪與巴特爾；極右政論人士盧默（Laura Loomer）更要邦迪為此下台。

死忠挺川普的陰謀論者瓊斯（Alex Jones）在司法部發表聲明後貼文：「搞不好司法部接下來還會說『事實上，艾普斯坦根本不存在』咧，真是恥度沒下限。」

眼見基本盤起火，川普跳出來為部屬辯護。他今天在「真實社群」（Truth Social）貼文：「我的『弟兄』跟一些『姐妹們』是怎回事，竟全都在圍剿司法部長邦迪，可她做得很棒啊！大家都是同一陣營MAGA，我不喜歡現在發生的這些。」

「我們擁有完美行政團隊，動見觀瞻；然而一些『自私的人』卻為了一個陰魂不散的艾普斯坦而試圖傷害這個團隊。」

川普還暗示所謂「艾普斯坦文件」是一場由民主黨為政治利益而操弄的騙局，並語帶惱火地告誡支持者「這幾年老是在艾普斯坦長、艾普斯坦短。咱們別再把時間和精力浪費在艾普斯坦這種沒人關心的事情上了」。

川普呼籲巴特爾與邦迪改為專注於他所謂「遭竊奪的2020年大選」，當時川普不敵拜登而無法連任。

FBI局長巴特爾在川普貼文的幾小時前也說：「陰謀論所講的根本就不是事實，從來都不是。」

不過並非所有人都買單。美國媒體披露，曾是具影響力的右翼播客主持人、後被川普任命為FBI副局長的邦奇諾（Dan Bongino），就因不滿政府處理艾普斯坦案的方式，揚言辭職。

英國「泰晤士報」一篇專文指出，川普的MAGA基本盤出現鬆動，部分人警告他正在非法移民、烏克蘭、艾普斯坦文件等幾項關鍵議題違反選舉承諾。

農業部長羅林斯（Brooke Rollins）被控迫於企業壓力，為農場移民爭取豁免，引發「大規模驅逐」支持者不滿，認為這猶如對非法移民「特赦」；川普選擇恢復對烏克蘭軍援，則有違孤立主義派期望 ；對艾普斯坦案的處置更被視為毀棄「讓真相大白」的諾言。