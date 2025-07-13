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美國丹佛博物館停車場鑽探地熱 意外掘出逾6700萬年前恐龍化石

香港01／ 撰文／官祿倡
圖為館方在2025年6月26日發布圖片，其中顯示挖掘團隊在停車場發掘出恐龍化石，這化石被指來源於6700萬年前的奇異龍或埃德蒙頓龍。（丹佛市自然科學館）
圖為館方在2025年6月26日發布圖片，其中顯示挖掘團隊在停車場發掘出恐龍化石，這化石被指來源於6700萬年前的奇異龍或埃德蒙頓龍。（丹佛市自然科學館）

美國科羅拉多州丹佛市的博物館今年1月在停車場嘗試鑽探地熱時有意外收穫，挖掘出深埋地下約800英尺（約243米）的來自約6,700萬年前的恐龍化石。館方自掘出化石後一直投身研究，直至7月9日才宣布這一喜訊，這化石目前被放在館內一個展館中供人參觀。

美國廣播公司（ABC）報道，丹佛市自然科學館（Denver Museum of Nature & Science）主要收藏動物標本和化石，館方自去年起便在館內附近的停車場開展鑽探地熱工程，未料收藏化石的博物館竟在自家附近掘出恐龍化石——而且近在咫尺。

館長哈格多恩（James Hagadorn）對發現感到驚喜，強調這巧合令所有人感到興奮，這化石還被列為「迄今為止在丹佛市範圍內發現的藏在地下最深、最古老的恐龍化石」。

圖為館方在2025年7月1日發布的恐龍化石標本圖片，這化石被指來源於6700萬年前的類似奇異龍或埃德蒙頓龍之類的食草龍。（丹佛市自然科學館）
圖為館方在2025年7月1日發布的恐龍化石標本圖片，這化石被指來源於6700萬年前的類似奇異龍或埃德蒙頓龍之類的食草龍。（丹佛市自然科學館）

館方研究團隊指出，推斷這化石是屬於6,700萬年前、白堊紀晚期草食性恐龍的脊椎，來自類似奇異龍或埃德蒙頓龍，長約10米。研究團隊還因此撰寫成名為《藏身丹佛市最深處的恐龍（Denver's deepest dinosaur）》研究報告，並在6月將之刊登在學術期刊《Rocky Mountain Geology》上。

當時的丹佛市估計是一片熱帶雨林和沼澤，因此至今不乏有化石被掘出，哈格多恩就指丹佛國際機場（Denver International Airport）以及庫爾斯球場（Coors Field）就有發現恐龍化石，他坦言想大肆勘察，看看下方是否藏有其他化石，但因挖掘工程龐大而放棄。

延伸閱讀：

香港遊客首次在內地發現恐龍蛋化石！地點竟在河源市區

香港恐龍化石｜甯漢豪：肯定能找更多化石　籲勿往赤洲礙專家工作

文章授權轉載自《香港01》

恐龍 博物館 化石

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