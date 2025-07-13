快訊

抗戰勝利80年／盧溝橋事變的盧溝橋不是橋 揭歷史誤會

紐時：美國可能與台灣達成「握手協議」談成仍有2伏筆

資通訊系生師比太嚇人 教授薪資差恐讓台積電失後盾

川普怒槓喜劇女星！威脅撤銷她國籍 專家出面打臉

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）12日在社群發文，威脅撤銷喜劇女演員蘿西歐唐納（左）的公民身分。圖/取自@havenosecrets在X的照片
美國總統川普（右）12日在社群發文，威脅撤銷喜劇女演員蘿西歐唐納（左）的公民身分。圖/取自@havenosecrets在X的照片

美聯社報導，美國總統川普12日在社群發文，威脅撤銷喜劇女演員蘿西歐唐納（Rosie O'Donnell）的公民身分，這番言論立即引發憲政爭議。

川普12日陸續寄出對墨西哥和歐盟等關稅通知信，隨後將砲火轉向蘿西歐唐納寫道：「由於蘿西歐唐納不利於我們偉大國家的利益，我正在認真考慮撤銷她的國籍。她是對人類的威脅，應該留在愛爾蘭這個美麗的國家，如果愛爾蘭願意接納她的話。上帝保佑美國！」

維吉尼亞大學法學院教授佛斯特（Amanda Frost）指出，最高法院在1967年的一項判決中裁定，憲法第14修正案禁止政府剝奪公民身分。佛斯特解釋：「總統無權剝奪在美國出生的公民的國籍。簡言之，我們是一個建立在『人民選擇政府』這一原則上的國家；政府無權挑選其子民。」川普曾試圖透過行政命令終止「出生公民權」，該命令已被聯邦法官阻止執行。

現年63歲的蘿西歐唐納於1962年出生於美國紐約，以脫口秀節目《The Rosie O’Donnell Show》獲得多座艾美獎肯定，並以直言敢言的作風在好萊塢闖出一片天，近年更積極為LGBTQ權益發聲。

根據美國娛樂周刊綜藝（Variety），蘿西歐唐納幾小時後也在IG回應，痛批川普是「一個犯罪、詐欺、性侵的說謊者」，且說這也是讓她選擇搬到愛爾蘭的原因。

隨後，蘿西歐唐納又發布一張川普與淫魔富豪艾普斯坦的合照。

根據美聯社，蘿西歐唐納在2017年川普就職前就移居愛爾蘭，並且正依據其愛爾蘭血統申請愛爾蘭公民身分。

美國 愛爾蘭 川普

延伸閱讀

川普30%關稅激怒歐盟 恐釀「美中貿易戰等級市場動盪」

川普關稅威脅不斷 一文看懂華爾街股市為何持續上漲

川普揚言開徵30%關稅 墨西哥批：不公平協議

川普再發關稅信 重課歐盟、墨西哥30%…8月1日起實施

相關新聞

川普怒槓喜劇女星！威脅撤銷她國籍 專家出面打臉

美聯社報導，美國總統川普12日在社群發文，威脅撤銷喜劇女演員蘿西歐唐納（Rosie O'Donnell）的公民身分，這番...

馬斯克稱「美國黨」將翻轉美國政治 遭專家打臉

億萬富豪馬斯克在與美國總統川普鬧翻後，7月初宣布成立「美國黨」並表示將挑戰現有體制，改變美國政治。但美國瓦多斯塔州立大學...

美國致力擺脫對大陸依賴 懷俄明州新礦場將開採稀土

美國懷俄明州50年來首座新煤礦場今天動土，業者也啟動1項規模可能高達5億美元的計畫，要從開採到的化石燃料當中提取稀土。這...

美聯邦法院禁止川普在加州任意攔查移民 白宮回應了

據美聯社報導，一名美國聯邦法官11日下令川普政府應停止在包括洛杉磯在內的加州7個郡，對移民任意攔查與逮捕。法官弗林朋（M...

「愈來愈常見」 美4州1周遇4場「千年一見」暴雨

德州、北卡州、新墨西哥州和伊利諾州在不到一周內，橫遭四場「千年一見」豪雨襲擊，造成巨大的人命與財產損失。

ICE突襲南加2大麻農場爆警民衝突 警發催淚彈逮200人釀1死

聯邦探員10日執行刑事搜查令(criminal search warrants)前往加州南部卡平特里亞(Carpinte...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。