川普怒槓喜劇女星！威脅撤銷她國籍 專家出面打臉

美聯社報導，美國總統川普12日在社群發文，威脅撤銷喜劇女演員蘿西歐唐納（Rosie O'Donnell）的公民身分，這番言論立即引發憲政爭議。

川普12日陸續寄出對墨西哥和歐盟等關稅通知信，隨後將砲火轉向蘿西歐唐納寫道：「由於蘿西歐唐納不利於我們偉大國家的利益，我正在認真考慮撤銷她的國籍。她是對人類的威脅，應該留在愛爾蘭這個美麗的國家，如果愛爾蘭願意接納她的話。上帝保佑美國！」

維吉尼亞大學法學院教授佛斯特（Amanda Frost）指出，最高法院在1967年的一項判決中裁定，憲法第14修正案禁止政府剝奪公民身分。佛斯特解釋：「總統無權剝奪在美國出生的公民的國籍。簡言之，我們是一個建立在『人民選擇政府』這一原則上的國家；政府無權挑選其子民。」川普曾試圖透過行政命令終止「出生公民權」，該命令已被聯邦法官阻止執行。

現年63歲的蘿西歐唐納於1962年出生於美國紐約，以脫口秀節目《The Rosie O’Donnell Show》獲得多座艾美獎肯定，並以直言敢言的作風在好萊塢闖出一片天，近年更積極為LGBTQ權益發聲。

根據美國娛樂周刊綜藝（Variety），蘿西歐唐納幾小時後也在IG回應，痛批川普是「一個犯罪、詐欺、性侵的說謊者」，且說這也是讓她選擇搬到愛爾蘭的原因。

隨後，蘿西歐唐納又發布一張川普與淫魔富豪艾普斯坦的合照。

根據美聯社，蘿西歐唐納在2017年川普就職前就移居愛爾蘭，並且正依據其愛爾蘭血統申請愛爾蘭公民身分。