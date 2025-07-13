川普30%關稅激怒歐盟 恐釀「美中貿易戰等級市場動盪」

日經亞洲報導，美國總統川普12日宣布8月1日起對歐盟輸美商品開徵30%關稅，引發歐盟震驚與內部矛盾，德國主張儘速達成協議以保護其產業；而如法國等其他成員國則認為不應在美方條件下妥協，且應採取報復措措施。專家指出，川普關稅信已增加歐盟報復及美歐貿易戰風險，情況類似先前美中升高關稅、引發金融市場動盪的情勢。

紐時報導描述，歐盟近期「瘋狂」推動與美談判以拍板貿易協議，這項希望卻在川普最新關稅信後化為泡影。許多歐洲人士原先預期關稅將落在10%起跳，且部分項目可能獲得豁免。

歐盟執委會主席范德萊恩表態，將在8月1日前繼續努力談判，「同時，也將採取一切必要措施維護歐盟利益，必要時將實施相應反制」。

許多歐洲領袖對最新稅率感到震驚，法國總統馬克宏強烈主張應該對美國回以報復關稅，另外歐洲議會對美關係代表團主席裴尼斐（Brando Benifei），以及歐洲議會國際貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）均抱持相同看法。

朗吉告訴路透，歐盟應在14日立即啟動反制措施，美方此舉「對談判而言如同一記耳光，這不是與主要貿易夥伴打交道的方式」。

布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）資深研究員柯克加德（Jacob Funk Kirkegaard）指出，川普關稅信增加歐盟採取報復的風險，情況類似先前美中之間升高關稅、引發金融市場動盪的情勢，「當時美中互加關稅，後來雙雙調降。雖然未完全恢復原狀，但雙方同步下調」。

國際與歐洲事務研究所（IIEA）首席經濟學家歐布萊恩（Dan O"Brien）在X發文表示，對輸美歐洲商品課徵30%關稅，將「對貿易造成顯著的破壞性影響」。他補充，美國與歐盟爆發更廣泛貿易戰的可能性增加。