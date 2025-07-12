馬斯克稱「美國黨」將翻轉美國政治 遭專家打臉

億萬富豪馬斯克在與美國總統川普鬧翻後，7月初宣布成立「美國黨」並表示將挑戰現有體制，改變美國政治。但美國瓦多斯塔州立大學政治學教授塔馬斯卻認為這種觀點是錯誤的，「在美國政治史中，還沒有任何證據顯示另一個政黨能贏得國會席位真正對政府產生影響」。

馬斯克說，「當浪費與貪污讓我們國家破產，我們生活在一黨而非民主體系下。今天，美國黨成立就是為了還給你們自由」。他希望美國黨能成為民主黨與共和黨以外的替代選項，一個能影響美國政治未來的政治組織。由於國會中民主與共和的分歧，他認為贏得少數席次就「足以在爭議法案上產生決定性影響」。

但第三勢力在美國很少能取得實質進展。塔馬斯說，「民主黨與共和黨有的不只是金錢，還有所有資源。他們有錢，有150年的體制，擁有職業政客、顧問，以及廣告公司為其效力」。

衛報指出，馬斯克與川普鬧翻後，美國黨的構想在幾周內就成形，但部分元素似乎未經過深思。比如，Americaparty.com已為他人所註冊，在社群媒體「X」上，@AmericaParty也被人使用。

第三方勢力很少像馬斯克想得那樣成功，其發揮的作用主要在於凸顯問題，向兩黨施壓迫其採取行動。塔馬斯說，「那些真正產生重大影響的政黨，都沒能贏得國會席次。第三方職責就是攪局，像蜜蜂般螫人、製造痛苦」。

他以威斯康辛州進步黨和明尼蘇達州農工黨為例，這兩黨在推動救濟失業選民與銀行業改革取得關鍵勝利，成功塑造「蜜蜂螫人」，螫人的蜜蜂雖有機會，卻不是馬斯克想要的。

塔馬斯說，「共和黨愈來愈向右轉，朝著讓美國再次偉大的航向愈走愈遠，國會中的共和黨卻無人願意站出來反對川普或這波運動」。這給第三方絕佳機會，卻無法取代兩黨，能做的就是攻擊兩黨，將其拉回中間。第三方的想法是製造痛苦，如果奏效，（兩黨）就重新轉向更能反映大眾想法的立場，或處理第三方提出的問題」。

由曾代表民主黨參選紐約市長與美國總統的台灣移民後裔楊安澤成立的前進黨，口號為「不左，不右，前進」。雖然該黨在社群媒體上仍不斷發聲，但今日在全國政壇少有曝光機會，7月4日在社群媒體發的帖子也只有近40個讚。當其成立之初，稱共和與民主黨都過於激進，並說其「不與傳統的左右翼光譜掛勾」，但在任何議題上沒有堅定的意識形態反而不吸引選民。

事實上，馬斯克在社群媒體上發起的民調，詢問民眾是否希望其成立新政黨，僅65%的人表示支持，34%的人表示反對；7月初的一項民調也顯示，14%的選民表態非常支持美國黨，26%的人表示有可能。

衛報指出，美國黨更根本的問題為民眾不喜歡馬斯克。上周的一份民調顯示，60%的美國民眾負面看待馬斯克，正面看待得僅32%。