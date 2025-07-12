美國致力擺脫對大陸依賴 懷俄明州新礦場將開採稀土

美國懷俄明州50年來首座新煤礦場今天動土，業者也啟動1項規模可能高達5億美元的計畫，要從開採到的化石燃料當中提取稀土。這將有助美國擺脫對中國供應的依賴。

美聯社報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）、懷俄明州州長高登（Mark Gordon）與州議會代表團今天出席美國焦煤開採商拉馬柯資源（Ramaco Resources）的布魯克礦場（Brook Mine）剪綵儀式，這座礦場位於懷俄明州東北部小鎮蘭切斯特（Ranchester）的郊區。

萊特在現場告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「我們不只會在這裡取得煤炭，還會取得讓我們不再依賴中國的稀土。」

稀土指的是17種具備稀有特性的金屬元素，是製造多項現代科技產品所需的材料，無論是電動車電池、風力發電機或目標標定軍事裝置等。

美國只有1座營運中的稀土礦場，位在加州的芒廷帕斯（Mountain Pass，意為山口）。美國的稀土供應幾乎全都來自中國，中國也供應全球近90%的稀土。

美國對於是否能持續獲取稀土感到擔憂，這項議題一直是美國與中國近期談判的焦點。美國總統川普（Donald Trump）的政府也因此嘗試鼓勵國內增產稀土。

拉馬柯資源的執行長艾特金斯（Randall Atkins）昨天表示：「我們有意在懷俄明州這裡開採及處理稀土，並賣給國內客戶，包括政府。」