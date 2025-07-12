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美聯邦法院禁止川普在加州任意攔查移民 白宮回應了

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為洛杉磯警方於6月初逮捕一名抗議的民眾。歐新社
圖為洛杉磯警方於6月初逮捕一名抗議的民眾。歐新社

據美聯社報導，一名美國聯邦法官11日下令川普政府應停止在包括洛杉磯在內的加州7個郡，對移民任意攔查與逮捕。法官弗林朋（Maame Ewusi-Mensah Frimpong）也下令禁止聯邦政府，不得限制律師進入洛杉磯移民拘留所。

報導指出，移民權益組織上周向法院提起訴訟，指控美國總統川普在持續的打擊移民行動中，有系統地針對南加州棕色皮膚族群。這包括3名遭拘留的移民與2名美國公民，其中一人儘管已出示身分證明文件，卻仍遭到拘留。

在這份遞交給美國地方法院的文件中，請求法官阻止川普政府在對移民的突襲行動中使用違憲的手段。移民官員基於種族居留民眾，進行吳正逮捕，還在洛杉磯市中心的拘留所拒絕被拘留者取得法律顧問的協助。

弗林朋在命令中寫道，這起案件提供「大量證據」證明聯邦政府正犯下遭指控的違法行為。

白宮則在11日夜間回應該裁決，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）說，「任何聯邦法官都無權決定移民政策，這項權力屬於國會與總統」。「執法行動須精心策畫與執行，其技巧遠超出任何法官的職權範圍，我們期望這種嚴重超越司法權限的行為，在上訴時能獲得糾正」。

美國國土安全部（DHS）發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）則在電子郵件中說，「任何宣稱個人因為膚色而成為執法部門的目標，都是令人厭惡且絕對錯誤的說法。執法行動有很強的針對性，員警在逮捕前都會善盡職責，法官正破壞美國民眾的意願」。

美國公民 移民 白宮 川普

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