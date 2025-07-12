德州洪災後不再談裁撤 川普強調改造FEMA

美國總統川普與他的國土安全部長數月來多次提及恐裁撤聯邦緊急事故管理總署（FEMA）。但在川普今天視察德州上週致命洪患的災情後，白宮官員表示廢除FEMA已非政策目標。

德州中部一週前豪雨成災，河水暴漲氾濫沖走房屋、夏令營小屋、汽車和人員，至少120人喪生，包括數十名孩童。

紐約時報指出，川普今年1月前往遭颶風重創的北卡羅來納州勘災時猛烈抨擊FEMA，批對方「沒有盡責」甚至機構本身就是個「災難」。重返白宮幾天後，他就表示很想提議裁撤FEMA，並斥其為一個臃腫且低效的急難應變機構。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在3月的內閣會議講得更白，直接撂下「我們準備裁撤FEMA」。

如今因政府需為德州洪災善後，川普與幕僚們再也不提要裁撤FEMA。隨全美注意力已集中於聯邦政府需能有效因應災變，白宮官員轉為強調政府的計畫是全面改革FEMA，還聲稱其實這一直是他們的本意。

白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russ Vought）今天告訴媒體：「我們希望FEMA能良好運作。你們也知道，總統會持續對所有部門嚴格監督。」

川普今天視察德州災區時表示，FEMA如今已步上正軌，這要歸功於他的用人，「我們現在有一些很不錯的人在負責FEMA，也差不多該是時候了，對吧？我們找來對的人。FEMA在處理北卡風災時令人失望，但我們1月20日上任後，他們很快就把情況改善了」。

白宮今天也說，川普的想法始終是改革FEMA。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）說：「總統的目標一直都是把FEMA轉變為一個更有效能與貢獻的機構，真正從基層協助各州，而不是拖累他們。」

華盛頓郵報指出，檢討FEMA轉型的委員會表示，他們「將向總統提出建議，說明如何以最符合國家利益的方式改革FEMA，包括美國應如何因應災難與推動災後重建，並確保聯邦政府的角色僅為輔助，與災害規模相稱」。

一名白宮高層表示，川普對FEMA的願景是「由聯邦政府提供必要資金，但決策應交由各州主導」，認為讓「來自其他州、對當地環境與社區一無所知」的聯邦人員遠道而來在第一線指揮與主導決策，根本毫無道理。