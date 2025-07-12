美大峽谷近郊雷擊引發大火 至少500遊客撤離

迅速蔓延的野火迫使美國大峽谷（Grand Canyon）部分地區進行人員撤離，美國國家公園管理局（US National Park Service）表示，至少有500人被引導離開危險地帶。

法新社報導，由於名為「白鼠尾草大火」（White Sage Fire）的野火火勢延燒，國家公園管理局已撤離大峽谷北緣（North Rim）所有遊客。比起熱門的南緣（South Rim）地區，北緣較少觀光客踏足。

國家公園管理局今天更新消息指出：「昨晚，大峽谷工作人員平安撤離約500名遊客。」北緣日間進出將暫時關閉，直到另行通知。

國家公園管理局今天下午在社群平台X發文說，由於大峽谷國家公園內的龍布拉沃大火（Dragon Bravo Fire）持續延燒，所有北緣居民現在處於「撤離」狀態，應該立即撤離北緣。龍布拉沃大火也是雷擊引起。

白鼠尾草大火位置在大峽谷國家公園外，正在逼近亞利桑那州雅各湖（Jacob Lake），而這個小型聚落正是通往北緣的門戶之一。

有關當局指出，這場大火已燒毀約4441公頃土地，且火勢目前為止完全沒有受到控制。當局公布影像畫面，顯示灌木叢生的沙漠上升起大量濃煙。

這場大火是9日暴風雨期間由雷擊引起。

美國土地管理局（Bureau of Land Management）表示：「由於天候乾燥加上不穩定的陣陣強風，消防人員面臨非常極端的火勢，難以安全接近火線進行灌救。」