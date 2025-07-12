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Cosplay上癮或蹭熱度？川普合成教宗後 現在變身超人

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
白宮分享川普變身超人的迷因哏圖。摘自白宮官網
白宮分享川普變身超人的迷因哏圖。摘自白宮官網

白宮10日晚間分享一張將總統川普轉化為超人的迷因海報。變造的電影海報將川普的臉疊在DC超人的健壯身軀上。海報上環繞著「真相、正義與美國之道」以及「川普總統任期」等標語。發布時間正好是《超人》電影上映之際。

幾個月前，川普還分享一張他化身為教宗的AI生成圖片，以及一段將加薩重塑為川普品牌豪華度假村的動畫影片，影片中他與以色列總理內唐亞胡在泳池邊享用雞尾酒，彷彿置身蔚藍海岸。

電影導演詹姆斯．岡恩（James Gunn）近日對《周日泰晤士報》表示，超人是「美國的故事……一個來自外地的移民」，強調「基本的人性善良」。

此言論引發美國右派的強烈反彈。

福斯新聞主持人蘿拉．英格拉漢（Laura Ingraham）在X上發文說：「又一部我們不會去看的電影。」

川普第一任時擔任白宮顧問的康威（Kellyanne Conway）也支持她的觀點：「我們去電影院不是為了被說教，或讓別人把他們的意識形態強加給我們。」

在一片爭議聲中，這部《超人》重啟電影獲得極高評價，在影評彙整總網站「爛番茄」上獲得95%的觀眾評分。

該片於10日在部分影院上映，11日在全球擴大放映。分析師預計，該片在首周周末（11至13日）將超過1億美元（約新台幣29.2億元）。

川普曾用AI將自己扮成羅馬天主教教宗。摘自川普個人社群平台
川普曾用AI將自己扮成羅馬天主教教宗。摘自川普個人社群平台

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