快訊

震不停！日本鹿兒島海域發生規模4.8地震 累計已達1883起

朝聖GD「瞬間圈粉」惹火粉絲！賈靜雯不忍了：我花錢買票的

114分科歷史／比歷屆簡單！可從題目找答案 考生：手寫題有鑑別度

川普視察德州洪災為政府辯護 批質疑警報慢記者「非常邪惡」

中央社／ 德州克維11日綜合外電報導
川普和第一夫人梅蘭妮亞到德州丘陵地區視察災情。 新華社
川普和第一夫人梅蘭妮亞到德州丘陵地區視察災情。 新華社

美國總統川普今天視察德州中部受暴洪衝擊的丘陵地區時，為德州和聯邦政府因應災害行動辯護，一名記者說有些災民對警報太慢才響感到失望，川普聽到後憤怒回應。

綜合路透社和法新社報導，德州丘陵地區（Hill Country）一週前豪雨成災，河水暴漲氾濫，沖走房屋、夏令營小屋、汽車和人員，至少120人喪生，包括數十名孩童。

川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天到德州丘陵地區視察災情，與第一線救援人員、災民及地方官員見面。

川普在視察重災區克爾郡（Kerr County）後的圓桌會議上稱許德州州長艾波特（Greg Abbott）和國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）的因應行動，說他們都「做得非常好」。

川普在圓桌會議上說：「這是艱難的情況。我從未見過像這樣的事。我碰過很多颶風、龍捲風，但從沒遇過像這樣的情況。這次真的嚴重。」

川普政府及德州與地方官員面臨外界愈來愈大的質疑聲浪，質問他們是否本可在洪災前採取更多措施來保護和警告居民。

一名記者提到有些災民對警報慢半拍感到失望時，川普憤慨回應說：「我認為在這種情況下，大家都做得非常好。我不知道你是誰，但只有非常邪惡的人才會問這樣的問題。」

川普抨擊記者們質疑有關當局因應災難的行動，並說他希望將焦點放在支持救難人員和志工上。

川普說：「全國各地的美國人都心碎了。」他坐在一張掛著黑底白字標語的桌旁，標語寫著「德州堅強」（Texas Strong）。

他還說：「我身為總統必須來這裡。第一夫人也想來。」

他將突然上升的洪水比喻為「太平洋上的巨浪，連世界上最頂尖的衝浪好手都不敢去衝」。

搜救行動邁入第8天，救難團隊在成堆瓦礫和泥土中搜尋逾170名失蹤者，包括5名參加夏令營的女孩。

由於本週未傳出生還者獲救的消息，外界擔憂死亡人數可能還會上升。

德州丘陵地區一週前豪雨成災，河水暴漲氾濫，沖走房屋、夏令營小屋、汽車和人員，至少120人喪生。 新華社
德州丘陵地區一週前豪雨成災，河水暴漲氾濫，沖走房屋、夏令營小屋、汽車和人員，至少120人喪生。 新華社

豪雨 災民 梅蘭妮亞 德州 川普

延伸閱讀

輝達市值破4兆、川普當面恭賀 黃仁勳：美科技公司挺得過關稅動盪

對巴西徵50%關稅恐被「以牙還牙」 川普稱願談判：不是現在

川普視察德州洪災 無視刪減聯邦預算影響救災質疑

誰接替Fed主席鮑爾有差嗎？克魯曼冷回「沒差」：後果都是災難

相關新聞

川普視察德州洪災為政府辯護 批質疑警報慢記者「非常邪惡」

美國總統川普今天視察德州中部受暴洪衝擊的丘陵地區時，為德州和聯邦政府因應災害行動辯護，一名記者說有些災民對警報太慢才響感...

美國務院裁員逾1300人 員工打包淚灑大門、民眾聲援打氣

美國國務卿魯比歐今年4月宣布國務院將進行改組，以符合美國優先的外交政策，國務院11日通知裁員逾1300人，這些員工在正式...

川普視察德州洪災 無視刪減聯邦預算影響救災質疑

美國德州洪災導致數十名孩童在內至少120人喪生，各界對當局災情應變的質疑聲浪高漲，總統川普今天前往災區視察

誰接替Fed主席鮑爾有差嗎？克魯曼冷回「沒差」：後果都是災難

美國總統川普頻頻抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾不降利率，媒體紛紛點名可能的繼任人選。會是白宮國家經濟委員會（NEC）主席哈...

白宮砲轟鮑爾管理失職 抨擊Fed欠缺透明度

白宮高層官員指責聯準會（Fed）欠缺透明度，還抨擊主席鮑爾對央行「嚴重管理失當」導致赤字，而且奢華翻修辦公大樓並大幅超支...

美政府急著瘦身 國務院擬裁1900人

美國國務院十一日正寄裁員通知給一三○○多位員工。國務院高官十日就對路透說，國務院將開始通知受影響的員工。根據國務院此前提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。