川普視察德州洪災為政府辯護 批質疑警報慢記者「非常邪惡」

美國總統川普今天視察德州中部受暴洪衝擊的丘陵地區時，為德州和聯邦政府因應災害行動辯護，一名記者說有些災民對警報太慢才響感到失望，川普聽到後憤怒回應。

綜合路透社和法新社報導，德州丘陵地區（Hill Country）一週前豪雨成災，河水暴漲氾濫，沖走房屋、夏令營小屋、汽車和人員，至少120人喪生，包括數十名孩童。

川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天到德州丘陵地區視察災情，與第一線救援人員、災民及地方官員見面。

川普在視察重災區克爾郡（Kerr County）後的圓桌會議上稱許德州州長艾波特（Greg Abbott）和國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）的因應行動，說他們都「做得非常好」。

川普在圓桌會議上說：「這是艱難的情況。我從未見過像這樣的事。我碰過很多颶風、龍捲風，但從沒遇過像這樣的情況。這次真的嚴重。」

川普政府及德州與地方官員面臨外界愈來愈大的質疑聲浪，質問他們是否本可在洪災前採取更多措施來保護和警告居民。

一名記者提到有些災民對警報慢半拍感到失望時，川普憤慨回應說：「我認為在這種情況下，大家都做得非常好。我不知道你是誰，但只有非常邪惡的人才會問這樣的問題。」

川普抨擊記者們質疑有關當局因應災難的行動，並說他希望將焦點放在支持救難人員和志工上。

川普說：「全國各地的美國人都心碎了。」他坐在一張掛著黑底白字標語的桌旁，標語寫著「德州堅強」（Texas Strong）。

他還說：「我身為總統必須來這裡。第一夫人也想來。」

他將突然上升的洪水比喻為「太平洋上的巨浪，連世界上最頂尖的衝浪好手都不敢去衝」。

搜救行動邁入第8天，救難團隊在成堆瓦礫和泥土中搜尋逾170名失蹤者，包括5名參加夏令營的女孩。

由於本週未傳出生還者獲救的消息，外界擔憂死亡人數可能還會上升。