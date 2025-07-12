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記協提告奏效 美法院限制洛城警方對媒體使用武力

中央社／ 洛杉磯11日專電

美國聯邦地方法院基於洛杉磯記者協會等團體提出訴訟，今天發出臨時限制令，禁止洛杉磯警方對媒體記者使用橡膠子彈、催淚瓦斯等非致命武力。

上個月洛杉磯出現連日示威潮，抗議聯邦執法單位突襲非法移民。抗議活動當中，多名記者遭到警方的橡膠子彈擊中、強制驅離，記者團體對洛杉磯市政府、警察局提起訴訟。

洛杉磯記者協會和獨立媒體Status Coup在上個月提告，要求警方尊重記者在報導抗議活動時，享有憲法與法律保障的權利，指控警方對媒體「一再濫用職權」。

案件仍在審理中，加州中區聯邦地方法院法官維拉（Hernán D. Vera）今天發出臨時限制令，禁止洛杉磯警方針對記者使用非致命武力；即便在封鎖區內，也不得驅散、阻擋或逮捕正在採訪的記者。

法官指出，記者團體成功說服法院，有必要發出臨時限制令，以保障記者行使憲法第一修正案保障的權利。

澳洲記者陶瑪西（Lauren Tomasi）6月8日在洛杉磯市中心採訪示威活動時，遭警方以橡膠子彈擊中腿部。這個事件成為法院發出限制令的理由之一，法官在文件中指出「她身旁沒有其他抗議者，警員疑似朝她瞄準。」

洛杉磯市警局長麥唐納（Jim McDonnell）當時回應記者受傷事件時表示，對於這個事件高度關切，承諾進行相關調查，強調橡膠子彈雖然是用來瞄準特定目標發射，但現場狀況混亂，有可能是誤擊。

根據這項命令，若記者表明身分仍遭到拘留或逮捕，可以要求聯繫警方主管並提出異議。

警察 洛杉磯

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