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美國務院裁員逾1300人 員工打包淚灑大門、民眾聲援打氣

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務院11日通知裁員逾1300人，收到通知的員工離開時難掩落寞。記者陳熙文／攝影
美國國務院11日通知裁員逾1300人，收到通知的員工離開時難掩落寞。記者陳熙文／攝影

美國國務卿魯比歐今年4月宣布國務院將進行改組，以符合美國優先的外交政策，國務院11日通知裁員逾1300人，這些員工在正式離職前會獲得60天或120天的有薪假；國務院大門11日聚集不少聲援民眾，為遭到裁撤的員工加油打氣。

魯比歐在今年4月22日宣布國務院將做出歷史性的重大改組，好讓國務院的員工活動和項目符合美國優先的外交政策，其改組內容也包含員工裁撤計畫（Reduction in Force）；國務院指出，這項裁撤計畫只涉及美國國內職務。

國務院表示，這項合法的計畫只會影響國務院非核心、重複性的職務，不會損及包括外交安全、護照服務和外交官人員配置等核心的外交功能。

國務院11日向員工發出通知，共1353人受到影響，其中有1107人屬於國內公務體系、246人屬於外交體系，但負責國內事務；國務院表示，取決於不同體系，他們在離職前將獲得60天或120天的有薪假，「國務院感謝他們對國家貢獻和服務」。

國務院指出，國務院的改組最後將裁撤近3000人。

美國媒體11日做出報導後，不少民眾前往國務院，為打包離開的員工打氣；民眾手持「謝謝你，美國的外交官」的牌子在國務院外等候，只要有員工走出大門，民眾就會大喊「謝謝」，用掌聲給予鼓勵。

面對裁員的消息，部分比較年輕的員工臉上帶有微笑、選擇自嘲，還拿手機和自己打包的行囊自拍；被問到是不是在國務院工作，他們說，「從今天以後就不是了！」

部分在國務院工作比較久的員工則難掩傷心；有人一走出大門就淚流滿面，與同袍相擁；有的人則故作瀟灑，在離開之前向聲援民眾揮揮手；有的人則大包小包，忙於收拾。

面對媒體提問，一名在員工說他當下有太多情緒，無法言語；他曾先後派駐過中國大陸和台灣，在國務院已經工作逾20年。

美國國務院11日通知裁員逾1300人，部分員工難掩傷心，有人一走出大門就淚流滿面，與同袍相擁。記者陳熙文／攝影
美國國務院11日通知裁員逾1300人，部分員工難掩傷心，有人一走出大門就淚流滿面，與同袍相擁。記者陳熙文／攝影
美國國務院11日通知裁員逾1300人，國務院大門前聚集不少聲援民眾，為遭到裁撤的員工加油打氣。記者陳熙文／攝影
美國國務院11日通知裁員逾1300人，國務院大門前聚集不少聲援民眾，為遭到裁撤的員工加油打氣。記者陳熙文／攝影
美國國務院11日通知裁員逾1300人，國務院大門前聚集不少聲援民眾，為遭到裁撤的員工加油打氣。記者陳熙文／攝影
美國國務院11日通知裁員逾1300人，國務院大門前聚集不少聲援民眾，為遭到裁撤的員工加油打氣。記者陳熙文／攝影
美國國務院11日通知裁員逾1300人，部分比較年輕的員工臉上帶有微笑、選擇自嘲，還拿手機和自己打包的行囊自拍；被問到是不是在國務院工作，他們說，「從今天以後就不是了」。記者陳熙文／攝影
美國國務院11日通知裁員逾1300人，部分比較年輕的員工臉上帶有微笑、選擇自嘲，還拿手機和自己打包的行囊自拍；被問到是不是在國務院工作，他們說，「從今天以後就不是了」。記者陳熙文／攝影
美國國務院11日通知裁員逾1300人，收到通知的員工離開時難掩落寞。記者陳熙文／攝影
美國國務院11日通知裁員逾1300人，收到通知的員工離開時難掩落寞。記者陳熙文／攝影

美國 外交政策 國務院

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