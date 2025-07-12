川普視察德州洪災 無視刪減聯邦預算影響救災質疑
美國德州洪災導致數十名孩童在內至少120人喪生，各界對當局災情應變的質疑聲浪高漲，總統川普今天前往災區視察。
法新社報導，這位共和黨籍總統和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）搭乘直升機抵達災區德州中部丘陵地區（Hill Country）與急救人員、家屬與官員見面。當地1週前因大雨河水暴漲，沖走房子、露營小屋、休旅車和民眾。
川普和梅蘭妮亞抵達災情最嚴重的克爾郡（KerrCounty）克維市（Kerrville），受到德州州長艾波特（Greg Abbott）迎接。
救援工作目前進入第8天，搜救人員在成堆瓦礫和泥土中尋找170多名失蹤者，包括5名參加夏令營的女孩。
由於本週迄今未傳出生還者救援通報，死亡人數將持續增加的憂慮日益升高。
川普對他削減聯邦機構預算影響救災的質疑置之不理，稱洪災是一場「百年難見的災難，沒人預料的到」。
川普接受國家廣播公司新聞網（NBC News）電訪指出：「在看到這可怕事件後，我想你會以某種形式發出警報，如果他們看到大量的水或任何東西，警報就會響起…但當地官員也和其他人一樣遭受打擊。」
在川普簽署重大災難聲明釋出聯邦資源後，聯邦緊急事故管理總署（FEMA）才於週末開始因應德州洪災。
但川普迄今一直迴避有關聯邦緊急事故管理總署的未來問題。
這場洪災是美國近年來最致命的災難之一，也再度引發人們對川普計劃逐步撤銷美國聯邦緊急事故管理總署、轉由各州承擔更大責任的質疑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言