美媒：國務院將裁員逾千人 遭批削弱美國全球地位

美媒報導，美國國務院今天將發出電子郵件通知解僱逾1300名人員，包括超過1100名文職人員及240名外交人員，作為川普政府削減「冗員」計畫的一環。批評者認為，此舉將削弱美國全球地位及其軟實力。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，根據華郵取得的一份國務院內部通知，國務院將向逾1100名文職人員及240名外交人員發出裁員通知。外交人員在收到通知後的120天將被解僱，期間將被安排行政休假，而多數文職人員的離職期限為60天。

國務院這波裁員是川普（Donald Trump）政府縮減聯邦政府規模，削減「冗員」計畫的一環。現任及前任外交官強烈批評，此舉將削弱美國在全球地位及其軟實力。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5月通知國會，國務院計劃裁減逾15%的美國員工，約為2000人，作為全面改組的一環。這是為了精簡他稱為「阻礙創新、錯誤分配稀有資源的臃腫官僚體系」。

一名不具名國務院職員上個月接受華郵採訪表示，這項裁員行動顯示部門高層「不是不懂珍惜，不然就是不在乎」他們的員工。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份內部通知寫道，為配合先前宣布的部門重組，「國務院正在精簡國內業務，以聚焦外交優先事項」。

反對這波裁員計畫的人士認為，這將在外交官及國際事務專家角色格外重要的時刻對美國造成嚴重影響；川普政府正試圖促成俄烏戰爭與中東戰爭結束。

不過，川普政府官員則為國務院重組計畫辯護並表示，這是讓國務院運作更有效率且符合川普優先事項的必要之舉。

盧比歐先前於4月底公布外交機構全面改組藍圖，相較於既有架構，新規劃保留東亞、歐洲及非洲等地區事務助理國務卿，裁撤婦女議題及全球變遷辦公室，並新增「新興威脅」領域的助卿一職，聚焦網路安全、人工智慧（AI）等議題。其中，東亞暨太平洋事務局（EAP）業務範圍涵蓋台灣。