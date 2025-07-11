魯比歐：川習會今年發生機率高

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。(路透)
美國國務卿魯比歐。(路透)

美國國務卿魯比歐11日首度與中國大陸外交部長王毅會面，魯比歐表示，美國總統川普與中國國家主席習近平今年見面的機會很高，兩邊都希望促成川習會發生。

魯比歐日前前往馬來西亞展開任內首次亞洲行，參與東南亞國家協會（ASEAN）的一系列會議；魯比歐11日也與王毅首度見面。

魯比歐會後說，雙方有非常建設性、正面的會議，指兩國有許多有潛力合作的領域，未來需要很多的努力；魯比歐也說，川普與習近平有非常良好的關係。

魯比歐不願透露雙方在會中討論到哪些可能合作的項目，他表示，美中貿易談判代表上次會面有非常正面的互動，希望未來的合作能建立這個基礎之上。

魯比歐也說，川普今年與習近平會面的機率很高，兩邊都希望促成會面；魯比歐說，雙方領袖在見面之前，必須準備好對的氛圍和可交付的成果，讓見面不只是見面而已，要有具體的收穫；魯比歐說，雙方都非常希望看到川習會，他認為今年會發生。

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