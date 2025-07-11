魯比歐：川習會今年發生機率高
美國國務卿魯比歐11日首度與中國大陸外交部長王毅會面，魯比歐表示，美國總統川普與中國國家主席習近平今年見面的機會很高，兩邊都希望促成川習會發生。
魯比歐日前前往馬來西亞展開任內首次亞洲行，參與東南亞國家協會（ASEAN）的一系列會議；魯比歐11日也與王毅首度見面。
魯比歐會後說，雙方有非常建設性、正面的會議，指兩國有許多有潛力合作的領域，未來需要很多的努力；魯比歐也說，川普與習近平有非常良好的關係。
魯比歐不願透露雙方在會中討論到哪些可能合作的項目，他表示，美中貿易談判代表上次會面有非常正面的互動，希望未來的合作能建立這個基礎之上。
魯比歐也說，川普今年與習近平會面的機率很高，兩邊都希望促成會面；魯比歐說，雙方領袖在見面之前，必須準備好對的氛圍和可交付的成果，讓見面不只是見面而已，要有具體的收穫；魯比歐說，雙方都非常希望看到川習會，他認為今年會發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言