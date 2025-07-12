白宮砲轟鮑爾管理失職 抨擊Fed欠缺透明度

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
白宮高層官員指責Fed欠缺透明度，還抨擊主席鮑爾對央行「嚴重管理失當」導致赤字。（美聯社）
白宮高層官員指責Fed欠缺透明度，還抨擊主席鮑爾對央行「嚴重管理失當」導致赤字。（美聯社）

白宮高層官員指責聯準會（Fed）欠缺透明度，還抨擊主席鮑爾對央行「嚴重管理失當」導致赤字，而且奢華翻修辦公大樓並大幅超支7億美元。這可能代表美國總統川普對鮑爾的攻擊又開啟了新戰線。

美國預算管理局局長沃特10日在社群平台X張貼一封寫給鮑爾的信函表示：「你不但沒有試圖矯正聯準會的財政狀況，反而繼續推動讓你們的華盛頓總部進行浮誇翻修。」

沃特在貼文中說：「在聯準會自2023年度以來持續出現赤字（這是Fed史上首次）之際，聯準會的總部翻修預算大幅超支。現在估計達25億美元，大約比最初預算高出約7億美元」。

沃特表示：「這些整修項目包括有陽台的屋頂花園、水景設施、貴賓專用電梯與高級大理石。每平方英尺成本達1,923美元，是一般歷史性聯邦建築翻修成本的兩倍。從目前美元價值來看，整修凡爾賽宮也只需30億美元！」

這封信直指聯準會大樓整修成本超支，代表川普政府對鮑爾的新一波攻擊。自從川普1月重返白宮以來，鮑爾因維持利率在4.25-4.5%不變、沒有降息而多次遭到川普以及其幕僚的批評。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特同日批評聯準會一直「欠缺透明度」，而川普對此正考慮下一步行動。他說，聯準會還沒發表解釋關稅影響的模型，「令人失望」，而美國利率與歐洲利率脫鉤，令人擔憂擔憂央行「並非是黨派中立、不具獨立性」。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比接受CNN採訪時說，整修計畫並非「奢華」翻修，而是必要修復，「聯準會大樓並非豪華建築，而是一棟非常古老的建築。它們必須翻新」。

根據法律，聯準會須將超額收益返還給財政部，但近三年來一直處於赤字狀態，原因是聯準會為因應通膨而從2022年開始升息，導致其支付給商業銀行的準備金利息支出，遠遠超過手上債券投資組合的利息收入，以及為金融業提供服務所收取的其他費用。截至9日，Fed累積赤字規模已超過2,350億美元。

鮑爾 聯準會 川普

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