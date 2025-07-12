美政府急著瘦身 國務院擬裁1900人

美國國務院十一日正寄裁員通知給一三○○多位員工。國務院高官十日就對路透說，國務院將開始通知受影響的員工。根據國務院此前提交的重組計畫，將裁員近一九○○人。

美國國務院發言人布魯斯十日在新聞簡報會中表示，「當一個機構太過龐大而難以運作，以及官僚主義太重導致無法真正發揮作用、無法執行計畫或行動時，就必須加以改革」。

美國副國務卿瑞加斯在發給國務院同仁的電郵中寫道，國務院很快就會通知那些受裁員影響的個別員工；一通知完，國務院將進入重組的最後階段，並將重心置於推動以成果為導向的外交工作上。

路透報導稱，此一行動是美國總統川普推動聯邦政府重組計畫的第一步，旨在確保美國外交政策與他力倡的「美國優先」理念一致。此舉恐使數百個職位被裁撤，包括若干外交人員。

瑞加斯與其他國務院高官並未詳述將裁員多少人，但根據國務院五月提交給美國國會的計畫，將從約一點八萬名國內員工中裁員近一九○○人，預料還有一五七五人將選擇延後生效的辭職。

前述計畫並未說明被裁撤的人員中，多少人是一般文職人員、多少人是外交人員（ＦＳＯ）。但國務院七三四個單位中，將有逾三百個被精簡、合併或裁撤。一位國務院高官十一日則對美聯社說，當天有一般文職人員一一○七人和二四六位ＦＳＯ會收到裁員通知，隨即分別「享有」六十天及一二○天的行政休假。

一位國務院高官說，「我們（此次裁員）的重點在於先從組織架構著手，讓國務院職能變得更有效率、更有能力、更迅速且具成效」。