五角大廈入股美最大稀土商 避被中「卡脖子」

美國最大稀土礦商MP Materials十日宣布，五角大廈以特別股的方式入主公司成為最大股東，未來將投資生產足夠國防與商業所需的稀土。美國官方少見入主民間業者，希望能藉此反轉中國獨占全球稀土市場，使美方在美中經貿談判時被「卡脖子」的局面。

該礦商高層指稱，川普政府保證新工廠的所有稀土磁鐵將被美國官方或民間企業收購；美國國防部將持有該礦商百分之十五的股份並承諾未來數年將投入數十億美元，支持該礦商生產稀土磁鐵，且提供市場價格保障。該礦商則將興建一座全新工廠，生產規模將遠超美國現有磁鐵產量，預計二○二八年正式投產。

該礦商總部位於拉斯維加斯，二○一七年成立後經營加州帕斯山稀土礦場，隨後在德州沃斯堡建廠加工稀土金屬與磁鐵，今年底將供應給美國通用汽車。

稀土磁鐵廣泛用於汽車、風力發電機、戰機與飛彈系統等高科技產業。川普政府四月對中國大陸輸美商品加徵關稅後，中國政府一度限制稀土出口，迫使福特車廠等美國部分工廠停工。美中六月雖協議貿易戰休兵，中國也答應加快對稀土出口申請的審批流程，但並未完全消除美國對未來再次斷供的隱憂。

該礦商執行長利廷斯基說，和五角大廈的合作將有助推動美國稀土供應鏈自主化，新工廠年產量將達一萬公噸稀土磁鐵，足以顯著支撐美國國防及商業需求。諮詢公司艾達馬斯分析師卡斯蒂盧則估計，今年美國稀土磁鐵產量僅約二五○至七五○公噸，該礦商與五角大廈的合作將大幅提升產量。

多年來西方國家廠商不滿中國運用在稀土市場的支配地位排除競爭者，有時透過大量供應來壓縮西方廠商的獲利空間，有時又限制出口。西方買家則因擔憂簽長期合約可能「高買」而不願承諾買西方廠商的稀土，使美歐稀土廠商缺乏資金與長期穩定的訂單建廠，於是形成惡性循環，進而鞏固中國在該產業的壟斷地位。