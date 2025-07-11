川普削減資金　世界糧食計畫署限制援助西非與中非

世界糧食計畫署11日表示，由於美國削減援助資金導致該署陷入經費困境，其將暫停向受危機影響的西非與中非脆弱國家提供糧食與營養援助。

儘管每個國家暫停援助的時間各不相同，但世界糧食計畫署表示，大多數的受災國家糧食儲備將維持到9月左右，屆時數百萬名弱勢群體恐無法獲得任何緊急援助。

世界糧食計畫署區域主任范維爾登（Margot van der Velden）告訴美聯社， 「我們正盡力優先進行最能搶救生命的行動，但因缺乏合作夥伴的緊急支援，我們因應災害的能力正不斷下降。我們需要持續的資金來維持糧食的供應，讓人們看到希望」。

目前約有7個國家受影響，茅利塔尼亞、馬利及中非的援助行動已暫停，估計這些國家的糧食儲備僅能維持數周。喀麥隆境內的難民營發放援助物資的數量已大幅減少。

儘管非洲沙赫爾及其他地區的人道危機日益惡化，美國總統川普卻決定削減美國國際開發總署（USAID）和聯合國的關鍵資金，但極端聖戰組織仍持續擴大行動範圍，許多援助機構卻難以維持下去。

根據世界糧食計畫署數據，預計將有數百萬人會因暫停援助而立即受影響，包括奈及利亞兒童面臨「嚴重營養不良，最終死亡風險大增」的危機。國際救援委員會7月表示，在3到5月期間，該委員會在奈及利亞北部的住院人數就增加178%，而該地區有130萬人仰賴世界糧食計畫署的援助。

世界糧食計畫署說，還需要4.94億美元才能滿足2025年下半年的援助需求，但資金已全數燒乾，迫使其優先考慮最脆弱的族群。在馬利的北部與中部，該署優先考慮新進流離失所的難民與五歲以下兒童。