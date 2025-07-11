誰接替Fed主席鮑爾有差嗎？克魯曼冷回「沒差」：後果都是災難

美國總統川普頻頻抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾不降利率，媒體紛紛點名可能的繼任人選。會是白宮國家經濟委員會（NEC）主席哈塞特，還是現任Fed理事沃勒，或前任理事華許？經濟學者克魯曼認為，不論最後誰雀屏中選，結果都一樣。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼11日撰文說，鮑爾的主席任期明年5月屆滿，川普屆時會選誰接替他尚未可知，但有一件事可確定：無論鮑爾的繼任者是誰，都會是一場災難。

下屆Fed主席是誰重要嗎？

克魯曼表示，上述預測是依照「貝森特定律」（Bessent's Law）所做的推論。此定律大意是：川普物色人選有個至高無上的標準，就是必須對他「卑躬屈膝般效忠」。因此，川普欽定的任何人選，想必都是個「無脊椎的癩蝦蟆」，即使看來有資格掌管Fed，也可確定此人對川普的每個想法，不論是好是壞，都會予以縱容和喝彩。假如不是這種自甘淪為傀儡的人物，鐵定不會獲川普青睞。

之所以稱之為「貝森特定律」，是因為川普挑選貝森特出任財政部長時，華爾街盛讚這個財長選得好，是一位有能力且能推行明智政策的人才。但顯然川普沒看走眼。貝森特上任後，熱情擁護川普每一項荒謬的決策：諸如減稅案自帶財源、批評關稅政策者罹患「關稅精神錯亂症候群」、聯邦醫療補助（Medicaid）砍個1兆美元其實不是砍福利津貼，諸如此類。

由此可見，無論下一屆Fed主席是華許、哈塞特，還是川普第一任時的NEC主席庫德洛，其實都沒什麼差別，因為實際掌控Fed決策的仍是川普。

川普掌控貨幣政策有何後果？

所謂「貨幣政策」，大致指的是Fed決定短期利率，例如聯邦資金利率，是銀行間的隔夜拆款利率。這是極短期的利率，對整體經濟的直接影響不大；更直接影響經濟的是較長期利率--因為左右消費者和企業的借貸與支出決定--反映的是投資人對將來Fed聯邦資金利率的預期。Fed決策通常對經濟冷熱火候影響甚鉅，原因在此。

Fed的目標是促成經濟不冷也不熱：不會熱得導致通膨熾烈，或冷得造成失業率飆高。但這並非輕而易舉的任務，因為經濟情勢時時在變，常遭突如其來的新震撼打擊。所以，Fed決策出錯是常有的事。

自2000年迄今，Fed就犯了兩次大錯。首先是在2010年代前半段連番升息，誤以為經濟瀕臨過熱，實則不然，於是Fed又重啟降息循環。然後是在2021-2022期間，疫後通膨猛竄讓Fed措手不及，被迫火速提高利率打通膨，所幸通膨得以控制下來。

Fed的舵手是人，無法料事如神，但他們是根據充足資訊作最佳判斷的技術官僚，不受黨派左右，且Fed決策獨立自主性長久來受到尊重。由於貨幣政策太容易遭濫用，交由政治人物定奪太危險，因為他們既不了解情況，也不懂問題何在，卻眼巴巴想從降息獲致政治利益。川普即為明顯例子，他9日宣稱，Fed聯邦資金利率比合宜水準高了3個百分點，卻提不出可信的論據。

川普在利率決策方面有多「外行」，讓他親口自證。川普10日在社群媒體上寫道：「科技股、工業股和那斯達克，創空前新高，紀錄高點！加密幣『漲破屋頂』。輝達從川普關稅以來飆漲47%。美國關稅稅收有數千億美元進帳。國家現已『回神』。偉大的功勞！Fed應迅速降利率，以反映這種強勢。美國應當置於『清單首位』。沒有通膨！！！」

美國經濟繁榮，所以Fed應該降利率？這毫無道理可言，即使每個字母都大寫也不會變成真理。倒是令人聯想到土耳其總統厄多安所謂「降息可抑制通膨」的謬論--土耳其後來通膨狂飆，被迫把利率拉升到50%。

Fed「川普化」後的利率展望

克魯曼預測，川普起初可能迫使Fed調降短期利率，但不久後，長期利率將不降反升，因為投資人總是向前看，明白貨幣政策政治化將助燃通膨，即使是聽從川普發號施令的Fed，最終也不得不提高利率，以免傷害失控。

目前，市場價位顯然並未反映土耳其式的通膨情境。但克魯曼認為，一旦鮑爾被川普撤換，那種結局幾乎無可避免。「川普總是畏縮」（TACO）既適用於關稅，也適用於通膨。但人人都該拜讀一下川普的Truth Social貼文，自行判斷他是否真的像是個行事明理之人。