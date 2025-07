跟風？白宮貼「川普超人」合成照 鄉民狠酸：艾普斯坦檔案是氪星石

美國總統川普自從宣布課徵對等關稅以後,已持續占據全球各國的新聞版面和造成市場波動,然而美國白宮的官方X社群平台卻貼出一張把川普和最近上映新電影的超人合成在一起的合成照,引發鄉民強烈抨擊。

India Today報導,白宮官方X平台11日貼出一張川普和超人的合成照,並在貼文中寫道:「希望的象徵。真相、正義、美國方式。超人川普。」

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq