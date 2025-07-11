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跟風？白宮貼「川普超人」合成照 鄉民狠酸：艾普斯坦檔案是氪星石

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國白宮官方X貼出川普和超人的AI合成照，引發鄉民抨擊。圖／擷自白宮官方X
美國白宮官方X貼出川普和超人的AI合成照，引發鄉民抨擊。圖／擷自白宮官方X

美國總統川普自從宣布課徵對等關稅以後，已持續占據全球各國的新聞版面和造成市場波動，然而美國白宮的官方X社群平台卻貼出一張把川普和最近上映新電影的超人合成在一起的合成照，引發鄉民強烈抨擊。

India Today報導，白宮官方X平台11日貼出一張川普和超人的合成照，並在貼文中寫道：「希望的象徵。真相、正義、美國方式。超人川普。」

這並非白宮或川普第一次社群媒體上分享AI合成圖。在今年5月梵蒂岡選出新任教宗良十四世前，川普也曾分享自己成為教宗的合成圖。在引發外界抨擊後，川普才開始嘗試淡化這件事情，並說自己只是覺得好玩、在開玩笑。

川普這次同樣未能逃過抨擊。多則網友留言提到川普與淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的疑似關聯。一名網友留言說：「我從沒想過我會看到白宮就是個笑話的一天。這實在讓人尷尬。」另一名網友則說：「而艾普斯坦檔案就是他的氪星石（超人故事中可讓超人喪失超能力的礦物）。」

和川普鬧翻的特斯拉執行長暨X老闆馬斯克已表示，公布艾普斯坦檔案將是他宣布成立的新政黨「美國黨」的第一優先要務。美國政府正在重新審查這些檔案，但馬斯克和其他人士認為審查過程欠缺透明性。

馬斯克 美國 白宮 川普

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