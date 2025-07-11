佛州女自家後院搭建無照醫美SPA 顧客打肉毒面癱氣得報警

美國佛州一名女子在自家後院搭建「黑心醫美SPA」，假冒自己是醫生身分，替顧客施打肉毒桿菌。沒有真正受過醫療訓練的她，害得一名顧客臉部癱瘓，最後遭到警方逮捕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，50歲的梅娜（Rosa Mena）在自家後院打造了一個小空間，以美容SPA的名義替顧客做各種醫美治療。一名女顧客在今年5月時，花費325美元（約新台幣9500元）接受肉毒桿菌注射，結果出現臉部麻痺的現象。

據受害者指出，她向梅娜質問後，梅娜先是退還費用，再說要替她注射「維他命」來逆轉損傷，不過顧客面癱的症狀依然沒有改善。她要求梅娜拿出醫師執照，才發現梅娜根本不是醫生，氣得她立刻報警。

原來梅娜手邊有的，只有一張過期且遭竄改過的驗血技術證書。即使梅娜宣稱自己是多明尼加的醫生，卻拿不出任何證明。警方在這家非法診所查獲注射針筒、醫療床、玻尿酸與肉毒針劑等。除了疑似替病人注射這類物質，現場還有雷射減脂機、PRP血清設備和其他美容儀器。

梅娜目前被控三項加重傷害罪、三項無照行醫罪、兩項詐欺與非法使用通訊設備協助犯罪。警方也呼籲民眾，在接受任何醫美治療前，務必確認施術人員是否有合法執照，以確保自身安全。