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專家籲美國因應中共犯台風險 否則金融市場恐陷3困境

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
市場專家警告，現在是對中共犯台風險未雨綢繆的時候，美國必須儘早做好準備，以防美國股市崩跌、市場波動劇增和流動性枯竭。路透
市場專家警告，現在是對中共犯台風險未雨綢繆的時候，美國必須儘早做好準備，以防美國股市崩跌、市場波動劇增和流動性枯竭。路透

從俄烏戰爭到中東衝突，近年來意外爆發的地緣政治衝突不斷，市場專家警告，現在是對中共犯台風險未雨綢繆的時候，美國必須儘早做好準備，以防三種情況突然發生：美股短線崩跌逾三成、市場波動劇增，以及流動性枯竭。

美國交易公司GTS執行長魯賓斯坦（Ari Rubenstein）在金融時報撰文表示，軍事專家研判中國大陸國家主席習近平已指示共軍在2027年前發展出入侵台灣的能力，儘管中共犯台非燃眉之急，但世事難料，美國應儘早做準備，因應全球金融市場可能遭遇的衝擊。

魯賓斯坦指出，與中共犯台相比，川普2.0關稅掀起的市場動盪有如小巫見大巫。台灣是全球電腦晶片和其他重要技術的主要供應源，萬一斷供，而中國大陸又遭遇制裁、陸企被踢出美國市場，勢必衝擊全球市場。

他說，GTS估計，假如共軍侵台，美國股市短線跌幅可能上看34%。GTS在紐約證交所（NYSE）為900多家上市公司造市，並在全球交易總數逾3萬種金融工具。最近聖路易聯邦準備銀行一位經濟學家警告，這種衝突「可能導致市場興起一陣遁入安全資產的狂潮、國際貿易嚴重受擾、銀行業出狀況，並使既有的財政壓力變本加厲」。

魯賓斯坦說，衝突一旦爆發，市場動盪無可避免，但現在就開始預作規劃，仍可減輕對美國投資人造成的整體衝擊。

中國大陸相關衝擊可能既深又廣。目前美國約有450檔掛牌交易的股票型ETF，對大陸上市企業曝險很大；中國大陸在MSCI新興市場指數目前占比將近30%；截至3月7日，在美上市陸企總市值達1.1兆美元。

若中共犯台，美方可能的反應是將陸企逐出美國交易所，並禁止美商交易陸股，但等到台海兩岸衝突爆發才突然採取行動，將使市場參與者措手不及。魯賓斯坦建議現在就應決定這些措施應執行到什麼程度。比方說，若禁止交易陸股，該局限於美國境內，或者擴及總部在美國境外的美企相關實體？禁令是否適用於把這些公司納入投資組合的ETF，或追蹤這些陸股股價的指數基金？

若無周全的規劃和溝通，台海衝突一旦爆發，巨大的衝擊可能導致流動性瞬間枯竭。但若現在就未雨綢繆，美國市場應可安然度過。

衝突 美國

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