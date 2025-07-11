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1年前選舉遭暗殺未遂 川普稱當天有人「犯錯」特勤局懲處6人

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
川普去年7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）為選舉造勢時遭到刺殺，子彈劃破他的耳朵。 美聯社
川普去年7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）為選舉造勢時遭到刺殺，子彈劃破他的耳朵。 美聯社

美國總統川普去年7月13日在造勢時遭暗殺未遂，時隔一年談到此事，川普表示當天有人「犯錯」，但他對後續調查感到滿意。美國特勤局昨天宣布，對6名人員做出紀律處分。

法新社報導，在福斯新聞（Fox News）播出的節目My View with Lara Trump訪談片段中，79歲的川普（Donald Trump）指出，負責近身保護他的菁英單位特勤局（Secret Service）「那天過得很糟糕」。

川普接受節目主持人、他的二媳婦賴拉．川普（Lara Trump）訪問時談到：「有人犯下錯誤，（暗殺）不應該發生。」

川普去年7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）為選舉造勢時遭到刺殺，子彈劃破他的耳朵。川普提到，那名失手的殺手潛入能俯瞰造勢會場的「主要建築」。

除了川普和另外兩人受傷外，還有一名出席造勢的民眾遭槍擊身亡。接著反狙擊手擊斃了20歲的槍手庫克斯（Thomas Crooks）。

川普表示，那名反狙擊手「從遠距離外一發擊倒他（槍手），如果他沒這麼做，情況會變得更糟」。川普還說，反狙擊手的名字是大衛（David），「他做得非常好」。

談及事件後續調查，川普表示「我很滿意」。

他還回憶當時的戲劇性場面說：「那天令人難忘，我當時不知道到底發生了什麼事。我被擊中了，毫無疑問。所幸我迅速蹲下。現場民眾都在尖叫。」

特勤局昨天宣布，有6名未公布身分的人員遭到處分，懲處方式為無薪停職10至42天不等，且6人都被調到職權有限或非前線職位。

美國 槍擊 川普

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