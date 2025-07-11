又大動作裁員！川普改革美國外交團隊 近1900人飯碗不保

在美國總統川普政府推動改革美國外交團隊並裁減職位的計畫之際，美國國務院高階官員今天說，國務院將開始通知受影響的員工。據國務院先前提交的重組計畫，將裁員近1900人。

路透社報導，美國管理與資源副國務卿瑞加斯（Michael Rigas）在發給員工的電子郵件中提到，「很快地，國務院將通知那些受到裁員影響的個別員工」、「一旦通知完成，國務院將進入重組的最後階段，並把重心放在推動以成果為導向的外交工作上」。

這項行動是川普所推動重組計畫的第一步，目的是確保美國外交政策與他的「美國優先」理念一致。這可能造成數百個職務被裁撤，包括一些菁英外交官，他們面對來自中國與俄羅斯等對手愈來愈強硬的外交挑戰中，積極捍衛美國的利益。

瑞加斯及其他國務院官員沒有說明將會解僱多少人，但根據國務院5月提交給國會的計畫，將從約1萬8000名國內員工中解僱近1900人。另有1575人預計選擇延後生效的辭職。

這項提交給國會的計畫，並未說明被裁撤的人員中多少人隸屬文職體系、多少人屬於外交人員體系。但國務院的734個局處單位中，將有超過300個被精簡、合併或裁撤。

雖然沒有國務院官員公開表示裁員的第一批通知會在何時發出，但普遍預期最快將從明天開始進行。

一位國務院高階官員在不具名的情況下對路透社記者表示：「我們的重點是先從組織架構著手，讓國務院的職能變得更高效、更有能力、更迅速並具成效。」

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）稍早在記者簡報會上說：「當一個機構過於龐大而難以運作，官僚主義太重以至於無法真正發揮作用、無法執行計畫或行動時，就必須進行改革。」