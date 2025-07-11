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德州洪災120死170失蹤應變挨轟 川普將赴災區視察

中央社／ 休士頓11日綜合外電報導
美國德州日前山洪暴發，造成至少120人喪生，其中包括數十名兒童，目前仍有逾170人失蹤。 歐新社
美國德州日前山洪暴發，造成至少120人喪生，其中包括數十名兒童，目前仍有逾170人失蹤。 歐新社

美國德州日前山洪暴發，造成至少120人喪生，其中包括數十名兒童，目前仍有逾170人失蹤。各界針對災情應變作為的質疑聲浪日益高漲，總統川普預定今天前往災區視察。

法新社報導，這名共和黨領袖與第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）將赴重災區德州中部丘陵地區（Hill Country）慰勞第一線救援人員並會見地方官員。當地一週前豪雨來襲而河水氾濫，沖走房屋、樹木、車輛與民眾。

他們預計中午前後抵達克維（Kerrville），這個城市位在災情最嚴重的克爾郡（Kerr County），當地至少有96人罹難。

6日被問及是否會視察災區時，川普告訴記者：「我本來今天就要去，但我們去了只會妨礙他們的工作。」

針對逾170名失蹤者的緊急搜救工作進入第8天，救援人員持續在成堆瓦礫與泥灘中搜尋。失蹤者包括5名參加夏令營的女孩。

但由於本週尚未傳出有人獲救的消息，外界擔憂死亡人數可能會持續攀升。

面對有關削減聯邦機構預算而影響救災的質疑，川普一概輕描淡寫，並將這場災難形容為「百年一遇的浩劫」，強調「沒有人預料得到」。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）昨天為這次應變行動辯護，稱其「迅速且有效率」。

但她先前曾表示，川普希望「升級這套老舊氣象預警系統的技術」。

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