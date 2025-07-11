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德州洪災 動保團體空運130隻貓狗重新安置

中央社／ 休士頓11日綜合外電報導

美國德州中部洪災慘重，動物救援團體則加緊搶救流離失所的寵物，將牠們重新安置並確保安全，以等待與主人重逢。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，動保團體Best Friends Animal Society項目總監裴拉塔（MarcPeralta）受訪時說：「當水災發生時，我們立刻就從以往像洛杉磯大火等緊急應變經驗中得知，需為流離失所或走失寵物騰出空間。這麼做能為正歷經混亂處境的家庭帶來一些慰藉，至少讓他們少些要擔心的事。」

裴拉塔說，他們與合作夥伴事先將原本待領養的約130隻貓狗自收容所空運撤離，騰出空間好讓災後流離失所的寵物能留在當地社區獲得安置，等待與主人團聚。

在7月4日德州夜半的災難性洪水中，已至少120人喪生。

裴拉塔說他們在緊急情況下，可以安置這些寵物更久，以便讓寵物重回家人懷抱，但在某個時間點後也會開放大眾領養。

裴拉塔說：「就像收容所裡的其他動物一樣，這些寵物也可以開放認養。但在這類災害情況中，我們通常會延長等待期，確保有足夠時間讓飼主找回牠們，因為我們始終希望牠們能優先回到原本的家，尤其是當我們知道牠們只是受困或走失時。」

與Best Friends Animal Society合作的許多在地夥伴都是透過捐款維持營運，他們也在網上提出願望清單，希望有人能資助清單上的特定物品，幫助收容所運作。

裴拉塔說，如果人們能在救出當下或透過認養帶走寵物，就能為因洪水而需要幫助的其他動物騰出空間。

裴拉塔也說：「就像對人的情況一樣，我們對災區動物實際遭受的苦難，其實也僅是略知皮毛。」

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