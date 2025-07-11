不能說長官壞話？FBI被爆用測謊審查員工忠誠 局長挨批「玻璃心」

美國聯邦調查局（FBI）通常依賴測謊揪出內鬼或不適合接觸機密的員工，但紐約時報報導，從帕特爾（Kash Patel）接任局長以來，FBI大幅增加測謊的使用頻率，有時甚至具體盤問員工是否曾詆毀帕特爾本人。

紐約時報10日引述2名了解相關測謊問題以及其他知情人士報導，FBI在訪談與測謊過程中，曾詢問資深員工，是否說過帕特爾的壞話。有一次，為了追查是誰向媒體洩漏「帕特爾要求配發勤務手槍」的消息，有官員被迫接受測謊。該要求不尋常的原因，在於帕特爾並非FBI探員。

數位知情人士表示，被要求測謊的人數已達數十人，雖然不清楚其中有多少人被問到關於帕特爾的問題。

FBI使用測謊儀及盤問的內容，是該局加強打擊內部向媒體洩密行動的一部分，某種程度上反映出帕特爾對於自身公眾形象非常敏感。前FBI官員表示，這些做法帶有強烈的政治色彩、極不恰當，凸顯FBI內部過度要求「效忠」、幾乎不容許異議，他們還指出，批評帕特爾或副局長邦吉諾（Dan Bongino）的人可能會因此被解雇。

在FBI服務23年的前探員戴維森（James Davidson）表示：「FBI員工效忠的是憲法，不是局長或副局長」。他說：「帕特爾連這點都放在心上，就足以看出他的內心有多脆弱。」

FBI以涉及「人事問題與內部討論」為由，婉拒置評。

不過，川普的政治任命官員已經加強對FBI的掌控，一些員工被迫離職，或遭停職處分，原因是先前主導的調查與保守派立場相左，以及他們相信FBI早已受到政治干預。處分名單不斷擴大，甚至波及多名局內最受尊敬的最高階官員，一些擔心遭報復的人也已經離職。

根據知情人士說法，以及紐時自新政府上任後開始追蹤的人事異動估算，約40%的地區調查處資深探員已經退休、遭撤職或被調往其他單位。