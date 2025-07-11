挺巴勒斯坦哥大學生不滿被捕 要美政府賠近6億元

美國哥倫比亞大學學生、支持巴勒斯坦運動人士哈里爾（MahmoudKhalil）遭美國移民當局關押3個多月後獲得保釋，他今天要求總統川普政府為逮捕和拘留他賠償2000萬美元。

路透社報導，哈里爾的律師團今天說，他們已依據一項要求人民在正式提告之前直接向政府部門索賠的法律，向美國國土安全部和國務院索賠。政府官員有6個月時間回應。2000萬美元約相當於新台幣5.9億元。

國土安全部發言人稱哈里爾的要求很「荒謬」，還說川普政府逮捕哈里爾是在合法職權範圍內的行動。

30歲的哈里爾具巴勒斯坦血統，擁有美國永久居民身分，他今年3月被捕後遭拘留數月，川普政府指稱他對巴勒斯坦的支持破壞美國與以色列間關係，企圖將他驅逐出境。

在一場激烈的法律戰中，哈里爾的律師團指控川普政府基於政治理由對付他，屬違憲行為。哈里爾於6月20日獲釋。

哈里爾今天接受路透社訪問時說：「我希望這能嚇阻政府…川普讓大家明白，他只懂和錢有關的事。」

哈里爾說，他也願接受官方道歉和政府承諾不再因支持巴勒斯坦的言論而逮捕、關押或企圖驅逐任何人。

法新社報導，哈里爾透過聲明說，這樁訴訟是「邁向問責的第一步」，「什麼都修復不了我被偷走的那104天，讓我受到創傷、與妻子分離，以及被迫錯過第一個孩子的誕生」。

他還說：「必須追究政治報復和濫權的責任。」

共和黨籍的川普曾說，反對以色列征戰加薩的抗議活動是反猶太行為，並矢言將參與這類活動的外籍學生驅逐出境。

哈里爾是這項政策的第一個目標，他的案例引來支持巴勒斯坦的人和民權團體強烈抗議，他們認為政府不應把批評以色列和反猶太主義混為一談。