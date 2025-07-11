快訊

251萬人一早被錢香醒！九檔台股 ETF 發股利、00919最有感

又一位短命首相？英國削減支出引發政治危機

豐原五口命案 3當舖業者列詐欺被告...複訊後均無保請回

不是所有國家都會收到通知函 川普：剩下國家稅率預計15%或20%

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普表示，計劃對多數貿易夥伴徵收15%或20%的全面基本關稅。路透
美國總統川普表示，計劃對多數貿易夥伴徵收15%或20%的全面基本關稅。路透

美國總統川普10日表示，他計畫對大多數貿易夥伴課徵全面關稅，稅率為15%或20%，並駁斥關稅可能衝擊股市或推升通膨的擔憂。

川普接受NBC新聞電話訪問時表示：「我們會說，所有剩下的國家都要付，不管是20%還是15%，我們現在會決定好。」川普4月公布的基準關稅稅率為10%。

川普說，關稅獲得非常好的反應，「股市今天創下新高」，還說「不是每個國家都會收到通知函，我們就是定出我們的關稅」。

孩之寶（Hasbro）執行長警告，由於關稅，今年後半玩具價格可能上漲。川普則駁斥，表示「你看看數字，會發現通膨已經下降」。

川普也指出，歐盟成員國與加拿大「在今天或明天」就會收到新關稅稅率的通知函。他說：「「我希望今天就做。」

川普10日晚間已在真實社群發布加拿大的關稅通知函，將課徵35%。

關稅 川普

延伸閱讀

川普說計劃實施15%或20%的基本關稅 意味比當前10%上調

川普公布第三波關稅通知函 將對加拿大課徵35%關稅

川普威脅對巴西徵50%關稅 魯拉下令退回通知函、揚言反課50%

川普再開砲公共廣播、電視 威脅共和黨議員撤聯邦預算

相關新聞

不是所有國家都會收到通知函 川普：剩下國家稅率預計15%或20%

美國總統川普10日表示，他計畫對大多數貿易夥伴課徵全面關稅，稅率為15%或20%，並駁斥關稅可能衝擊股市或推升通膨的擔憂...

黃仁勳訪陸前先現身白宮 川普大讚輝達股價從關稅日大漲47%

輝達（Nvidia）收盤市值超越4兆美元的同一天，執行長黃仁勳周四（10日）傍晚被看到現身白宮。據了解，黃仁勳前去會見美...

川普再開砲公共廣播、電視 威脅共和黨議員撤聯邦預算

美國總統川普日前簽署行政命令，要求公共廣播公司（CPB）董事會停止資助全國公共廣播電台（NPR）和公共廣播電視公司（PB...

黃仁勳將訪問中國 知情人士曝：於10日先見川普

知情人士透露，人工智慧（AI）晶片巨人輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，將於今天在白宮與美國總統川普會面，黃仁勳翌日將啟...

川普給 TikTok「不賣就禁」大限一延再延 是背後另有盤算還是虛張聲勢？

字節跳動的抖音海外版TikTok在美國面臨「不賣就禁」法律，然而美國總統川普給TikTok的大限一延再延，到底在盤算什麼？

川普擬裁NASA逾2000人

美國總統川普八日在真實社群宣布，指派運輸部長達菲（Sean Duffy）兼任太空總署（ＮＡＳＡ）臨時署長。媒體稍早披露，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。